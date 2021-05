9 vídeos de ondas grandes que nunca deixarão de te impressionar

Se há coisa de que gostamos mesmo é de vídeos do melhor surf de ondas gigantes. Suspeitamos de que sentes o mesmo, por isso juntámos alguns dos nossos clips favoritos. Tens uns minutos? Perfeito. Estas edits, da Nazaré a Jaws e Mavericks, vão deixar-te à beira do teu assento do início ao fim.