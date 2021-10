Red Bull Rampage 2021: 8 momentos que podes não ter visto

O Red Bull Rampage 2021 celebrou o seu 20º aniversário em grande estilo. Duas décadas depois das primeiras pedaladas naquele que é conhecido como o Super Bowl de MTB, o evento regressou à icónica montanha do Parque Nacional de Zion, em Utah, para ser o palco para os melhores riders do mundo. Após um ano de descanso forçado, eles certamente não nos desapontaram.

Revê toda a ação abaixo:

Red Bull Rampage: 20º Aniversário

Até podes já ter visto as três primeiras corridas vencedoras, mas há muito mais para ver no Red Bull Rampage de 2021. Vê aqui alguns dos momentos de destaque do evento.

Brandon Semenuk devia chama-se Sr. Rampage

O que há mais a dizer sobre Brandon Semenuk? O fenómeno canadiano de freeride entrou no Red Bull Rampage como o vencedor de todos os tempos, o atual campeão e com um ponto a provar depois de perder um lugar no pódio na última vez em que o Rampage chegou a este canto do Parque Nacional de Zion, em 2017. Semenuk parecia estar noutro planeta durante a semana, mas, chegando às finais, lançou-se nos spins com a sua Crown Trek Session.

Vê abaixo as vitórias de Brandon Semenuk no Red Bull Rampage 2021

A corrida à vitória de Brandon Semenuk

Uma queda incomum na sua primeira corrida pareceu deixar Semenuk ainda mais determinado na segunda prova, quando derrubou os primeiros Barspin, Flat Drop Tailwhip e Backflip Tailwhip do Rampage para se tornar o primeiro vencedor consecutivo do evento e conquistar o título de tetracampeão.

Jaxson Riddle trouxe o seu estilo único para a competição

Se a corrida de Brandon Semenuk esteve repleta de manobras e acrobacias na descida, então é justo dizer que a combinação de truques do estreante Jaxson Riddle poderia ter saído direto de uma competição de motocross de freestyle.

Nunca sabes que truque esconde Riddle na manga © Paris Gore/Red Bull Content Pool

O percurso de 2017 tornou-se ainda mais épico

Segunda a história, o Red Bull Rampage manteve o mesmo percurso por vários anos antes de mudar para um novo local e abrir novos caminhos. O evento de 2021 trouxe com ele o regresso do percurso usado pela última vez em 2017. Uma seção superior íngreme, crua e exposta sinónimo do derradeiro teste à habilidade técnica e a criatividade dos riders.

VIDEO: Jak vznikají perfektní lajny na Red Bull Rampage?

Brandon Semenuk, Kurt Sorge e Andreu Lacondeguy foram apenas alguns dos atletas em competição que conseguiram refinar os percursos de 2017, já Carson Storch decidiu tentar algo completamente diferente.

Streckenpreview mit Carson Storch

O percurso teve a sua quanta parte de vítimas

O line-up do Rampage foi reduzido para 15 este ano, mas apenas 12 riders chegaram à final. Carson Storch, Andreu Lacondeguy e o estreante Brage Vestavik sofreram grandes quedas durante os treinos e acabaram por ficar de fora da competição, enquanto Cam Zink ficou de fora da final com um pulmão machucado devido a uma folga no dia anterior.

Tom van Steenbergen zeigte einen massiven Flat Drop Front Flip. © Garth Milan/Red Bull Content Pool

Wild cards e suplentes chegaram-se à frente

Existem quase duas competições diferentes no Red Bull Rampage. De um lado está o cobiçado troféu, que apenas foi conquistado por nove riders diferentes em 15 edições. Do outro, a competição por um lugar entre os 10 primeiros, o que garante a classificação para o evento do ano seguinte.

Apesar das chamadas de última hora para substituir Brendan Fairclough e Brett Rheeder, Thomas Genon e Reed Boggs fizeram exibições intensas na montanha - no caso de Boggs, o rider conquistou um lugar no pódio após um épico Flat Drop 360.

Ótimas condições para uma corrida incrível

O deserto de Utah é famoso por ser um anfitrião hostil. O calor pode dificultar as coisas no que diz respeito à poeira, enquanto fortes rajadas de vento podem levar a longos atrasos, pois os riders esperam até que o percurso seja seguro o suficiente para entrar. No entanto, o evento deste ano apenas contou com um atraso significativo para procedimentos. Além disso, a chuva durante a semana de escavação permitiu que os riders e as suas equipas trabalhassem mais e melhor.

First practice session

É este é o início da mudança?

Como mencionado acima, Brandon Semenuk tornou-se o primeiro rider na história do Rampage a entrar no percurso com uma única bifurcação. Historicamente, os participantes têm contado com bicicletas de downhill reforçadas com garfos de dupla coroa devido à intensidade do percurso, mas o canadiano optou por uma única coroa, tornando real a possibilidade de realizar manobras de spin que não são possíveis com um garfo de dupla coroa. A tecnologia também pareceu aguentar-se bem, provando que é resistente o suficiente para sobreviver em alguns dos terrenos mais exigentes. Esperamos que mais pilotos sigam o exemplo dele nas edições futuras.

Brandon Semenuk treinou os seus spins durante toda a semana © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

A Red Bull Formation conseguiu o seu tempo sob os holofotes

Enquanto o Red Bull Rampage só teve participantes do sexo masculino, foi revigorante ver a cena do freeride feminino ganhar protagonismo sob os holofotes durante o show do intervalo na Red Bull TV.

The female freeriders changing MTB

A Red Bull Formation foi criada em 2019 por Katie Holden e este ano viu algumas das melhores ciclistas de montanha do mundo a participar numa sessão de progressão no deserto de Utah. Com adrenalina e muita ação, oito pilotos - Hannah Bergemann, Camila Nogueira, Casey Brown, Chelsea Kimball, Jess Blewitt, Sam Soriano, Vaea Verbeeck e Vinny Armstrong - compareceram no evento de uma semana, esculpindo linhas e tendo como mentores nomes como Jaxson Riddle, Carson Storch e Ethan Nell.