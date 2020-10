em Portugal. O francês dominou a prova, que decorreu pelo segundo ano consecutivo no Algarve, e estabeleceu um novo recorde da competição, terminando com um tempo de 37 horas e 33 minutos, o mais rápido de que há conhecimento.

De Faro a Vila Viçosa, a Sagres e de volta a Faro, Boursette pedalou sem dormir ou descansar até final, num percurso que conta com 12 mil metros de desnível positivo acumulado e no qual se superou a 66 outros participantes, muitos dos quais são amadores e entusiastas de aventura.

A francesa Nadia Chenaoui foi a vencedora da categoria feminina, com um tempo de 78h 07m. Nas duplas, foram os também franceses Cédrick Guerin & Christophe Gouyon quem levou a melhor, com um tempo de 58h 51 m. Entre os participantes estavam ciclistas de elite, o Campeão do Mundo de Paratriatlo Guillaume Chaumont e finalistas do Ironman.

