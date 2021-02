Os 7 bosses finais mais desapontantes da história dos videojogos

Terminar um jogo requer dedicação, skill, tentativa e erro e muita paciência, mas, acima de tudo, que sejas capaz de bater o Big Boss. Um bom boss serve como um guardião dos desafios vindouros, um teste às capacidades que adquiriste, um momento crucial da tua história. O boss final é o desafio derradeiro, o culminar de todo o teu percurso. O último capítulo da tua jornada.

Tudo isto perde valor com um boss fatela. Aqui, olhamos para alguns dos piores bosses finais, em final de nível ou de jogo, na história dos videojogos. São os desapontantes, tolos ou unidimensionais que te fizeram querer pousar o comando e desejar não ter pegado naquele jogo. Depois diz-nos se deixámos algum terrível vilão de fora importante de fora.

Nihilanth - Half-Life

Em Half-Life, quando chegas à fase final do jogo já estás mestre no ambiente realista (para a altura), percebes as mecânicas de movimento e sabes como usar apropriadamente o teu arsenal de armas para enfrentar inimigos específicos. Ora, para enfrentar o boss final, saltas de um complexo científico, o Black Mesa Research Center, para Xen, um cenário dimensional completamente diferente de tudo o que experienciaste até então e do qual, muito honestamente, quase ninguém gosta.

Lá encontras Nihilanth, uma espécie de feto flutuante gigante que te persegue até que consigas, enfim, disparar uma grande bola de energia para dentro da sua cabeça. O inimigo mais ridículo de Half-Life é, felizmente, o único verdadeiramente fatela.

A cabeça de John Romero - Doom II

Doom II está recheado de níveis astutamente desenhados e inimigos feroses. Lutar até ao último nível, Icon of Sin, é um verdadeiro feito e um prémio, já que és recompensado com uma batalha verdadeiramente épica contra um enorme Icon, que te bombardeia bolas de fogo enquanto te debates com todo o tipo de inimigos presentes no jogo.

Não é, por isso, um mau boss por si só, mas... Se ativares o cheat 'NoClip', que te permite andar através de paredes, podes atravessar o Icon of Sin e ver que este mauzão é apenas uma máscara gigantesca que esconde a cabeça empalada de John Romero, desenvolvedor do jogo. Uns tiros de shotgun e este boss está feito. Um bocado desapontante, no mínimo.

The Joker - Batman: Arkham Asylum

À medida que vais guiando Batman por níveis guardados por alguns dos supervilões mais icónicos da DC em Arkham Asylum, serão muitas as vezes em que te perguntas como a equipa por detrás do jogo interpretará um confronto com o arqui inimigo de Bruce Wayne, Joker. Afinal, o 'Clown Prince of Crime' não é conhecido pelas suas capacidades pugilísticas, mas sim pelas armadilhas e manipulação psicológica que emprega para combater Batman. Que teriam eles em mente para a batalha final?

Infelizmente, parece que a equipa não conseguiu fugir à fórmula do restante jogo e extrair as melhores qualidades de Joker para a batalha final com Batman. Para o último confronto, o Homem que Ri injeta-se com super-esteróides Venom e transforma-se num monstro que tens de esmurrar várias vezes. Enfim...

Mara - Shin Megami Tensei II

Não sabemos bem como este passou no controlo de qualidade. O quer que esteja naquela carruagem, precisa de uma ida ao médico por várias razões.

Originário do apócrifa do Budismo do Sri Lanka, Mara é um demónio que tentou prevenir Buda de atingir um estado de iluminação, seduzindo-o com diversas mulheres que, em várias lendas, são tidas como suas filhas. Não era... isto.

Hive Mind - Dead Space

Não vamos mentir: Dead Space alimentou alguns dos nossos pesadelos. Sim, tornou-se algo previsível em partes mas, no seu melhor, a tensão é altíssima e o terror é espremido até à última gota. É, por isso, uma pena que um jogo repleto de necromorphs que te deixam a tremelicar termine com um boss derrotado à base de timings num nível estilo campo de tiro. Assim que perceberes os padrões de ataque de Hive Mind podes considerar Dead Space feito. Anti-climático.

Bob the Killer Goldfish - Earthworm Jim II

Bob the Killer Goldfish é um dos principais antagonistas da série de jogos Earthworm Jim. O 'build up' para a tua batalha com Bob faz-te acreditar que este é um adversário capaz e deixa-te expectante para uma batalha de proporções épicas... Até que descobres que Bob é apenas um peixinho dourado. Tudo o que tens de fazer para o vencer é caminhar um bocadinho, tirá-lo do aquário e engoli-lo inteiro. Patético.

Navarro - Uncharted: Drake's Fortune

O primeiro Uncharted (e os subsequentes títulos da série) obrigam-te a desenvolver capacidade de resolução de puzzles, mecânicas de exploração inerentes a jogos de aventura (escalada, etc.) e dominar uma mecânica de tiro cover-based na terceira pessoa para seres capaz de derrotar mauzões com single headshots ou granadas. É algo que se vai entranhando em ti à medida que mais jogas.