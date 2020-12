O apelido pode ser Lazylegz, e ele pode ter nascido com uma rara doença articular e muscular, mas o b-boy canadiano Luca Patuelli é uma força no palco. Em 2007, fundou a supercrew internacional ILL-Abilities, composta por cinco B-Boys com diferentes limitações físicas. E, assim como companhias de dança como a CandoCo mostraram como as deficiências se podem traduzir em estilos novos e únicos de movimento, o ILL-Abilities têm deixado a sua marca no mundo do Breaking.

Golden Rules da crew

Sem desculpas, sem limites, é o mote da crew- qual é o significado por trás disto?

Como é que vocês se conheceram?