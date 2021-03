A Caderneta (Não) Oficial dos Esports. #5: Dimax

Cromos? Só se for mesmo daqueles que merecem estar numa caderneta. Sem presunções, reunimos dez figuras que fazem crescer os esports em Portugal numa caderneta mesmo nada, nadinha, oficial para que todos possam saber quem é quem das diferentes scenes competitivas nacionais. A melhor parte? Aqui não há repetidos.

Nome: Dmytro Paliy

Nickname: dimax

Data de nascimento: 28-10-2002

Equipa atual: SAW

Equipas anteriores: UCAM, ehehxd

Quando e porque começaste a jogar Valorant?

Começei a jogar Valorant logo desde a beta, ou seja, em inícios de abril de 2020. Logo desde aí gostei muito do jogo, no qual já tencionava competir, visto que se falava que ia dar frutos a nível competitivo. Por ser um jogo relativamente parecido com CS:GO, que foi o jogo que joguei antes, isso reforçou a ideia de o jogar e competir.

Como foi a tua estreia competitiva?

A minha estreia competitiva, se a tivesse que descrever numa palavra, talvez seria complexa. Devido a nunca ter jogado um jogo profissionalmente tive que abdicar de certas coisas do meu dia a dia, porque disse a mim mesmo que me queria tornar profissional. O fato de este ser um jogo novo na época fez-me querer jogar ao máximo para provar a mim mesmo e aos outros que eu era capaz.

Eu estou em constante adaptação. dimax

Descreve o teu estilo de jogo.

O meu estilo de jogo é um bocado difícil de descrever. Talvez um meio termo entre agressivo e passivo, devido ao Valorant ser um jogo que está sempre em desenvolvimento, devido aos agents, mapas, etc.... Na equipa eu tenho a "missão" de me adaptar, consequentemente o meu estilo de jogo também muda.

Que agent te serve que nem uma luva?

Como disse acerca do estilo de jogo, eu estou em constante adaptação. Mas, se tivesse de dizer um agent, talvez a Raze.

Mapa favorito de Valorant e porquê?

Bind. Acho que é um mapa bastante dinâmico e direto e é o que mais me divirto a jogar.

Tens carta branca para apagar algo do jogo. Que escolhes e porquê?

Apagava o mapa Split do modo ranked. Acho o mapa horrível para jogar ranked, é um mapa em que é preciso uma mínima coordenação para o jogar e todos sabemos que no ranked isso é raro hahaha.

Play well, look better. Quais são as skins com que pausas mais?

Ion Sheriff e Oni Phantom.

Esquece o Cartão de Cidadão. A partir de hoje, tens de te identificar com uma jogada. Que mostras?

Acho que o jogo tem muito potencial para continuar a crescer. dimax

Conta-nos a tua pior experiência em ranked da maneira mais positiva que conseguires.

Literalmente quatro jogadores que deram insta-lock aos quatro duelistas e, melhor ainda, eram russos. Para quem não sabe, na região da Russia o voice-chat está proibido, ou seja, é impossível haver comunicação com eles.

Decreta o Estado do Jogo.

Acho que o jogo tem muito potencial para continuar a crescer. Todos sabemos como a RIOT é com o League of Legends. O modo casual (ranked e outros modos de jogo) está num bom caminho. A RIOT tem tido ideias bastante criativas e interessantes e também está a andar para a frente com a parte da toxicidade, punindo os jogadores.

A nível competitivo também acho que está bem, mas diria que pode melhorar. Por exemplo, os treinadores das equipas passam um mau bocado devido a não terem slot. A região da Europa também sofre um bocado com o circuito competitivo da RIOT, mas tenho a certeza que vai tudo melhorar e evoluir a seu tempo.

Tens o God Mode ligado. Que mudavas em Valorant?

Mudava a Sheriff, para matar com um headshot a qualquer distância.

