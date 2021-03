A Invenção Do Dia Claro, dois anos depois

A 15 de Março de 2019, os Capitão Fausto situavam a música portuguesa num lugar único quando lançaram A Invenção Do Dia Claro. Quinto disco de uma vitoriosa década de existência e trabalho para a banda.

Para comemorar, mais do que resenhas ou piropos desinformados, nada como perguntar aos próprios sobre a importância do álbum para quem o imaginou. Uma pergunta diferente dirigida a cada um deles, sobre em que contexto apareceu; a gravação nos Red Bull Studios em São Paulo; que mudanças se deram; e, finalmente, que vida ganhou durante estes dois anos até ao último concerto de uma era, a 7 de Março de 2020, antes do mundo mudar para sempre. O culminar de dez anos que se podem afirmar, seguramente, ser só os primeiros de uma vida.

De que fase vinham os Capitão Fausto e como se preparou o disco?

Tomás Wallenstein: Vínhamos duma fase de tocar muito ao vivo o [Capitão Fausto Têm Os] Dias Contados, um disco que correu bem, que nos fez crescer e que nos fez continuar a querer virar a página. Tanto o Dias Contados e ‘A Invenção Do Dia Claro são discos da mesma família, apesar de, estilisticamente, incorrerem em coisas bastante diferentes. Quase que arriscaria a dizer que são Volume 1 e Volume 2 duma mesma saga.

Se bem me lembro, foi quando estávamos na fase de preparação do disco, que ficou apalavrada, um ano antes, a ideia de irmos gravar o disco ao Brasil aos estúdios da Red Bull. Começámos a fazer o disco já com isso na cabeça, o que foi bastante importante para as escolhas criativas; para imaginarmos o que íamos lá fazer; com que músicos íamos gravar; e como poderíamos organizar as gravações de forma mais antecipada. O próprio disco foi muito afectado pelo planeamento que não tínhamos tido noutros discos.

Capitão Fausto © Felipe Gabriel / Red Bull Content Pool

Acabámos por aplicar, pela primeira vez, um método diferente, mais denso e mais organizado para compor. Perto da data da voo para São Paulo todos os ensaios estavam a ser pensados e a servir de treino para a gravação. O álbum beneficiou com isso de termos um plano diário de trabalho em estúdio durante a nossa estadia em São Paulo. Fazendo agora dois anos do lançamento, três anos desde que foi gravado e quatro de quando começámos a prepará-lo, vejo estes capítulos como essenciais para a história da banda.

Conta-nos memórias da estadia em São Paulo.

Domingos Coimbra: De São Paulo recordo o calor, o excitamento e os nervos para começarmos o primeiro dia de gravações. Com a quinzena lá passada, a viagem passou rapidamente a ser muito mais sobre o que circundava a gravação e muito menos sobre as canções que estávamos a gravar.

Fica hoje, e com os anos cada vez mais, a sensação de uma aventura com traços parecidos a tantas outras histórias que lemos de artistas e bandas que crescemos a seguir, daquelas que parecia que nunca nos iam acontecer: das festas rodeadas de estranhos numa penthouse do Copan; de ver um concerto do Sessa (dos melhores que já vi) e de artistas do Selo Risco num churrasco da Editora; do concerto dos Terno do Cine Jóia; do samba nas ruas do Rio de Janeiro dormindo ao monte em Santa Teresa. A verdade é que em cada dia que entrávamos no estúdio estávamos de sorriso na cara, quase sempre de ressaca mas de coração cheio - e trabalhar com alegria é meio caminho andado para amar aquilo que se faz. Ficará para sempre.

Capitão Fausto em São Paulo

Fala-nos sobre os arranjos do disco e o que teve de diferente dos anteriores.

Manuel Palha: Uma das coisas de que falámos mais inicialmente sobre o que queríamos mudar – relativamente aos discos antigos –, era que queríamos um disco mais seco, mais directo. Desde os nossos primeiros discos, principalmente o Pesar O Sol e o Dias Contados, a coisa estava bombada, a apanhar o som da sala, tudo aberto e muito explosivo. Para o Dia Claro queríamos as coisas mais directas e separadas, por estarmos um bocado fartos dessa fase anterior de Capitão Fausto.

Quanto aos arranjos, quisemos muito resumir ao essencial e verificar que papel é que cada elemento estava, realmente, a servir. Apesar de, à Capitão Fausto, ter bastantes camadas de coisas a acontecer, acaba por ser o disco mais limpo em termos de percepção e destaque das várias partes. Uma decisão que tanto foi falada como foi acontecendo, deixámos que as coisas fossem mais aparecendo. Fez sentido também para ajudar a termos, de forma mais clara, outros instrumentos e o lado mais Brasil no disco. É isso que consigo dizer mais sobre os arranjos e as maiores diferenças para os outros discos.

Como foi transformar todo o trabalho de gravação em concertos ao vivo?

Salvador Seabra: Foi difícil perceber como íamos passar as canções do Dia Claro para concerto. Em São Paulo convidámos uma data de músicos para gravar instrumentos de música popular brasileira: o cavaquinho; o pandeiro; o violão de sete cordas; o clarinete, alguns sopros, etc. Era um desafio perceber como íamos reproduzir todos esses instrumentos ao vivo porque foram essenciais nos arranjos. Trazem uns timbres muito específicos e andamentos muito especiais, o que não queríamos perder em concerto.

Perdemos algum tempo a pensar como podíamos solucionar isso, percebendo se, simplesmente, ignorávamos esses sons e tocávamos os nossos instrumentos ou se conseguíamos reproduzi-los. Então, fizemos uma coisa que ainda não tínhamos feito, que passava por disparar esses elementos, ou seja, não nos limitarmos só ao que estávamos a tocar.

Capitão Fausto em gravações em São Paulo © Felipe Gabriel / Red Bull Content Pool

No Gazela e no Pesar O Sol, tudo o que se ouve em disco é o que se ouve ao vivo, portanto, nesse sentido, eram discos com processos relativamente fáceis. No que diz respeito ao Dias Contados, já teve um processo parecido com este do Dia Claro, porque, de repente, já há um naipe de sopros, umas cordas, um contrabaixo e uns violinos que não conseguíamos tocar ao vivo. Por não conseguirmos, na altura, contratar músicos para fazer os concertos connosco, andámos às voltas para perceber como íamos manter as melodias e as características mais importantes dos arranjos.

No início da apresentação do Dias Contados foi-nos bastante difícil e até nos demorou a afinar. Com A Invenção Do Dia Claro foi parecido, fomos percebendo o que ia resultando nos concertos, o que estava a mais e o que estava a menos. Há muitas coisas que disparamos mas outras que são dobradas ou executadas por nós. É sempre um processo mais complicado, mas divertido, e só com muitos concertos é que fomos pondo tudo no sítio.

Como vês o percurso do disco passado dois anos? Onde estão e para onde vão os Capitão Fausto?

Francisco Ferreira: Depois de toda a magia que foi preparar e a própria gravação – um processo muito especial –, foi também um disco que deu para celebrar e concretizar muitos sonhos e cumes da nossa montanha enquanto banda. A Invenção Do Dia Claro foi o álbum que nos deu uma exposição que nunca tivemos. Houve qualquer coisa nas canções que nos fez chegar a mais pessoas, com mais e menos idade, houve ali qualquer coisa inexplicável na magia de todo o acontecimento.

Mas também nos deu um momento muito importante com a maior celebração da nossa carreira e de tudo o que fizemos até então no concerto de final de ciclo. Ou seja, tanto o início do Dia Claro, enquanto disco, com uma enorme faísca na entrega com que o gravámos em São Paulo, como no fim, no concerto do Campo Pequeno com a Orquestra das Beiras.