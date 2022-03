Os carros mais rápidos do Gran Turismo 7

Carros compactos, carros de rally, carros-conceito (veículos que não se fabricam em série) e até um carro de Fórmula 1: a frota do simulador de corridas Gran Turismo 7 é gigante e conta com 420 veículos. Alguns são especialmente ágeis, outros são clássicos intemporais e outros são particularmente rápidos. Descobre aqui quais são os 5 carros mais rápidos do Gran Turismo 7.

01 McLaren VGT

Potência : 1.148 CV

Preço : 1 milhão de créditos

Um super desportivo rápido e ligeiro: o McLaren VGT © Sony Interactive Entertainment

No quinto lugar surge o Vision GT McLaren VGT. Aqueles que jogaram ao Gran Turismo Sport recordarão com carinho o VGT. Com 900kg, um motor central e tecnologia de Fórmula 1, o comportamento deste desportivo em pista é excecionalmente bom. Para além disso - e porque também é importante -, o carro apresenta um design bastante elegante.

02 Dodge SRT Tomahawk GTS-R VGT

Potência : 1.469 CV

Preço : 1 milhão de créditos

Não, o GTS-R VGT nem é o Dodge mais rápido no GT7.... © Sony Interactive Entertainment

Já entrámos definitivamente no reino dos carros mais rápidos do Gran Turismo 7 acima da marca dos 1.000 kW. Os 1.081 kW do carro-conceito norte-americano equivalem a quase 1.470 CV. Graças a um peso de apenas 663kg, este carro sai disparado na frente como praticamente nenhum outro neste jogo.

03 Bugatti VGT

Potência : 1.647 CV

Preço : 1 milhão de créditos

Bugatti VGT © Sony Interactive Entertainment

O Bugatti Veyron, outro dos carros mais rápidos do Gran Turismo 7 (fora desta lista, mas no 10º lugar), fica muito aquém quando comparado com este Vision GT. No fim de contas, o VGT é 488kg mais leve do que a outra versão e, ao mesmo tempo, tem mais 648 CV de potência. Por um milhão de créditos, podes conseguir este carro com tração às quatro rodas no concessionário Bugatti de Brand Central.

04 Jaguar VGT SV

Potência : 1.902 CV

Preço : 1 milhão de créditos

O carro elétrico mais rápido do Gran Turismo 7: o Jaguar VGT SV © Sony Interactive Entertainment

O Jaguar VGT SV, o segundo carro mais rápido do Gran Turismo 7, é também o automóvel elétrico com mais velocidade no jogo. Esta máquina britânica conta 1.399 kW de potência, o que equivale a pouco mais de 1.900 CV. O design futurista pouco difere dos outros modelos VGT de Jaguar, mas a potência é maior. Equipado com um sistema DRS, alcança 480 km/h em reta.

05 Dodge SRT Tomahawk X VGT

Potência : 2.622 CV

Preço : 1 milhão de créditos

O carro mais rápido do Gran Turismo 7: o Dodge SRT Tomahawk X VGT © Sony Interactive Entertainment

O carro mais rápido do Gran Turismo 7 é o Dodge SRT Tomahawk X VGT e com grande diferença para os restantes. Esta última visão do carro-conceito norte-americano tem uns incríveis 1.929 kW, o equivalente a 2.622 CV. Ao mesmo tempo, o veículo de tração total tem um torque máximo de 1.217,14 Newton metros.

Graças ao seu peso de somente 749kg, a aceleração e a velocidade máxima deste carro futurista são irrepreensíveis. O X VGT é um autêntico sonho para conduzir, pelo menos depois de te habituares às velocidades absurdas que alcança acima dos 600 km/h.

06 Guia de troféus do Gran Turismo 7: Speed King/Speed Emperor

Para os troféus de PlayStation Speed King e Speed Emperor, tens de alcançar uma velocidade de 500 km/h e 600 km/h, respetivamente, no Gran Turismo 7. Ambas as proezas são apenas possíveis com o carro mais rápido do jogo, o Dodge SRT Tomahawk X VGT.

Para conseguies os troféus, vê a "Pistas Mundiales" no mapa do mundo de GT7 e seleciona a pista "Special Stage Route X" na secção "América". Tem as retas mais longas que o jogo tem para oferecer.

Para o troféu Speed Emperor tens de chegar aos 600 km/h © Sony Interactive Entertainment

Começa um corrida contrarrelógio com o X VGT e acelera a fundo na reta de mais de 10kms. Depois mantém premido o botão R3 para ativares o sistema de óxido nitroso ou o turbo, que te dá um impulso extra de velocidade. Alcançar a velocidade de 630 km/h não será um problema.