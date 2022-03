GP do Bahrain: o melhor guia para ficares a conhecer o circuito

Já ouves os motores a trabalhar? Está prestes a arrancar a temporada oficial de Fórmula 1! O Grande Prémio do Bahrain abre a cortina para a nova época, na sequência de um ano inesquecível, no qual Max Verstappen se sagrou campeão mundial pela primeira vez. Sakhir será fundamental para percebermos como os pilotos e as equipas se estão a adaptar aos novos carros e regulamentos. Para ficares totalmente preparado para veres a primeira grande corrida do ano, deixamos aqui algumas informações sobre o circuito onde a Oracle Red Bull Racing começa a defesa do trono de Max Verstappen.

01 História

Nome: Circuito Internacional do Bahrain

Primeira corrida de F1: 2004

A primeira corrida de F1 no Bahrain foi conquistada por Michael Schumacher, que era piloto da Ferrari - equipa que é também a que mais vitórias (6) soma neste circuito.

Número de GP's do Bahrain até agora: 18

Piloto com maior sucesso: Lewis Hamilton (5 vitórias)

Vencedor mais recente: Lewis Hamilton (2021)

A corrida no Bahrain não é mais fácil do calendário, de todo. O circuito está localizado no meio do deserto, então é habitual haver muita areia no asfalto. Assim, a aderência é um grande desafio, muitas das vezes. As temperaturas também são sempre altas no Bahrain, o que resulta em que a corrida seja realizada ao início da noite. É por isso que os pilotos correm sob luzes artificiais, o que torna esta corrida no sonho de qualquer fotógrafo.

Max Verstappen durante a qualificação no Bahrain, em 2021 © Getty Images / Red Bull Content Pool

02 Circuito Internacional do Bahrain

Este circuito foi o primeiro do Médio Oriente a ser palco de uma corrida de F1.

Comprimento de cada volta: 5,412 km

Número de voltas da corrida: 57

Distância total da corrida: 308,238 km

Volta mais rápida: 1m31.447s (Pedro de la Rosa, em 2005)

Este circuito já teve um total de 6 formatos diferentes ao longo dos anos. Em 2010, o GP foi realizado no 'Endurance Layout' do circuito. Esta foi a corrida de estreia de Fernando Alonso pela Ferrari e terminou com triunfo do espanhol. Depois disso, esse formato nunca mais foi conduzido, por receber muitas críticas pelo baixo número de oportunidades de ultrapassagem que oferecia. A pista tem algumas retas rápidas com algumas curvas mais lentas. Desde a primeira corrida realizada em 2004, foram feitos pequenos ajustes na curva quatro. As luzes foram adicionadas em 2014, o que passou a permitir a realização de corridas noturnas.

O 'layout' do circuito de F1 no Bahrain © © 2003-2022 Formula One World Championship Limited

O circuito tem três zonas DRS. Com este sistema, os pilotos podem abrir a asa traseira do seu carro para executar ações de ultrapassagem. Este sistema pode ser utilizado nas zonas DRS, se os pilotos estiverem a menos de um segundo do que está à sua frente. O sistema só pode ser utilizado depois de estarem completas três voltas. Ao invés, não é permitido durante o safety car ou o safety car virtual, e com chuva. As zonas DRS nesta pista estão na partida e na meta, entre as curvas 10 e 11 e entre as curvas 3 e 4. Curiosamente, a maioria das pistas tem 2 zonas DRS. Desde 2019 que o Bahrain já tem uma terceira.

03 À volta do circuito

No Circuito Internacional do Bahrain, a velocidade máxima é de 329,6 km/h. O circuito apresenta uma série de retas compridas, o que faz com que seja possível andar à velocidade máxima em 72% da pista. O resultado disto? O GP do Bahrain é, sem dúvida, um dos mais interessantes do ano para ver.

A parte mais desafiadora da pista é a curva 10 - uma curva à esquerda em declive, ou seja , um verdadeiro desafio para os pilotos.

A curva 12 é um dos grandes destaques, pois permite aos pilotos sentirem os carros a ganhar vida.

04 Testes promissores

No fim de semana de 12 de março de 2022, os dois pilotos da Red Bull Racing brilharam no circuito de Sakhir, durante os testes de pré-temporada no Bahrain. Sergio Perez estabeleceu o melhor tempo na manhã de sábado (em 1m33.105s), antes de Max Verstappen registar uma nova marca durante a última sessão destes testes (em 1m31.720s), à frente de Charles Leclerc (Ferrari) e Fernando Alonso (Alpine). Um bom presságio para a corrida? A resposta chega no dia 20 de março de 2022.

05 A que horas começa o GP do Bahrain?

O Grande Prémio do Bahrain será realizado sob luz artificial. Podes colocar estes horários no teu calendário, porque não vais querer perder o desfecho da primeira corrida da temporada de F1:

Treinos livres 1 – 18 de março: 12h00 – 13h00

Treinos livres 2 – 18 de março: 15h00 - 16h00

Treinos livres 3 – 19 de março: 12h00 – 13h00

Qualificação – 19 de março: 15h00 – 16h00

Corrida – 20 de março: 15h00 – 17h00

Também vais ficar atento ao primeiro GP do ano?

Max Verstappen a dominar a pista durante o GP Bahrain 2021 © Getty Images / Red Bull Content Pool