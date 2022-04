A temporada de 2022 da Fórmula 1 chegou à Europa. A 24 de abril irá ter lugar o Grande Prémio Emilia Romagna, a quarta etapa do campeonato mundial de F1. Este fim de semana, que marca o regresso das corridas de sprint, protagoniza o terceiro GP consecutivo no circuito Enzo e Dino Ferrari, também conhecido como circuito de Imola.

“Aqui sentes realmente o limite e o potencial dos carros, é um circuito que corresponde muito bem à Fórmula 1. Consegui alguns bons resultados lá no passado, especialmente na qualificação da a edição de 2020, onde me classifiquei na quarta posição da grelha. Seria bom se pudéssemos obter o nosso melhor resultado da temporada no domingo", disse o piloto francês.

Com praticamente 5 quilómetros de extensão e 21 curvas, o circuito conta com uma das raras pistas europeias onde os pilotos se deslocam no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Um detalhe simples para o piloto da

"Esta pista é bastante estreita e há muitas curvas para fazer. Portanto, é importante encontrar um bom compromisso entre a velocidade máxima para a reta longa e a força descendente para poder lidar bem com as curvas", considerou o campeão do mundo.

