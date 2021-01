Vê como corrigir a postura durante o trabalho

1. Investe numa mesa decente ou numa opção sentada

Este é o primeiro prémio, e podes alternar entre sentar e levantar (há opções de mesa onde podes mudar a altura de forma rápida e fácil), e ajuda a evitar o desleixo e a inclinação para a frente que acontece em cadeiras de escritório más (vê o ponto 2). O nosso conselho: não tentes ficar em pé o dia todo, o teu corpo não está preparado para isso. Começa com 10 a 15 minutos a cada hora e depois vai aumentando. Quando estiveres de pé, a melhor maneira de manter o corpo em movimento (que na verdade é o objetivo principal) é transferires o peso dos pés para os pés e depois dos calcanhares para os dedos dos pés e vice-versa. Depois de entrares num padrão, vai tornar-se natural e farás inconscientemente. Também podes concentrar-te em manter as orelhas no nível dos ombros e os antebraços paralelos ao solo. Uma boa banda sonora também ajuda.

Este é o primeiro prémio, e podes alternar entre sentar e levantar (há opções de mesa onde podes mudar a altura de forma rápida e fácil), e ajuda a evitar o desleixo e a inclinação para a frente que acontece em cadeiras de escritório más (vê o ponto 2). O nosso conselho: não tentes ficar em pé o dia todo, o teu corpo não está preparado para isso. Começa com 10 a 15 minutos a cada hora e depois vai aumentando. Quando estiveres de pé, a melhor maneira de manter o corpo em movimento (que na verdade é o objetivo principal) é transferires o peso dos pés para os pés e depois dos calcanhares para os dedos dos pés e vice-versa. Depois de entrares num padrão, vai tornar-se natural e farás inconscientemente. Também podes concentrar-te em manter as orelhas no nível dos ombros e os antebraços paralelos ao solo. Uma boa banda sonora também ajuda.

Este é o primeiro prémio, e podes alternar entre sentar e levantar (há opções de mesa onde podes mudar a altura de forma rápida e fácil), e ajuda a evitar o desleixo e a inclinação para a frente que acontece em cadeiras de escritório más (vê o ponto 2). O nosso conselho: não tentes ficar em pé o dia todo, o teu corpo não está preparado para isso. Começa com 10 a 15 minutos a cada hora e depois vai aumentando. Quando estiveres de pé, a melhor maneira de manter o corpo em movimento (que na verdade é o objetivo principal) é transferires o peso dos pés para os pés e depois dos calcanhares para os dedos dos pés e vice-versa. Depois de entrares num padrão, vai tornar-se natural e farás inconscientemente. Também podes concentrar-te em manter as orelhas no nível dos ombros e os antebraços paralelos ao solo. Uma boa banda sonora também ajuda.

2. Precisas de uma cadeira ergonómica melhor