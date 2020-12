De clã a clube. Como nasce uma organização de esports?

A For The Win Esports é uma das maiores e mais antigas organizações de esports portuguesas. Fundada por Ramiro 'Teodosius' Teodósio em 2012, mas com uma história que remonta a 2009, a equipa está em atividade ininterrupta desde o seu nascimento, com um crescimento e palmarés assinaláveis que a tornaram um dos pilares de uma 'scene' nacional ainda em fase de crescimento.

"São quase 10 anos em que o clube FTW marcou e marca a diferença a vários níveis. A criação da FTW surge comigo a olhar para a 'scene' e perceber que existiam várias falhas estruturais nos clubes existentes. Ou tínhamos os clubes do 'show off', ou os clãs dos amigos, ou as comunidades", explica o fundador da FTW sobre o contexto que levou ao nascimento da equipa.

Ramiro Teodósio, à direita, em 2013. © For The Win/ Divulgação

O projeto For The Win surge a partir de um clã que nasce em 2009, mas é fundado oficialmente em 2011. A maturidade e profissionalismo com que o projeto era encarado levaram à fundação do clube no ano seguinte, em 2012, com registo empresarial e marca registada.

O mote? Ser "um clube da comunidade, para a comunidade", explica o fundador, sublinhando que a equipa entrou na 'scene' com "visões muito próprias, posturas muito próprias e com o objetivo de mudar a mentalidade nacional dos desportos eletrónicos."

FTW na Dreamhack Valencia 2016 © For The Win Esports/ Divulgação

O percurso enquanto organização começou com um plantel de League of Legends, da qual fazia parte o próprio fundador. "Teve como midlaner a estrela da equipa, Teodosius. Não sei se conheces ou alguma vez ouviste falar", conta. Em 2013, a For The Win contava já com equipas de Battlefield, FIFA, Counter-Strike: Source, Starcraft II, COD e Hearthstone.

A equipa de League of Legends da FTW em 2013 © For The Win Esports/ Divulgação

A aposta em diferentes jogos e modalidades tem-se revelado um dos pilares da organização, que alberga projetos profissionais, de formação e academia. Disponível para todos está uma área de acompanhamento psicológico , algo cuja importância se tornou ainda mais evidente em 2020, com vários jogadores de topo em diversos jogos a abandonar temporariamente a competição devido a 'burnout' e outras complicações. "Marcou e ainda hoje se demarca pela diferença. Todos os anos, de forma muito clara, o clube FTW cresce, demonstra ainda mais a sua solidez, e um espírito de equipa e família incomparável", refere Ramiro.

A For The Win tem arrecadado troféus em vários jogos © For The Win Esports/ Divulgação

Porém, não só de competição vive uma org. A criação de conteúdo e presença nas diferentes plataformas digitais tem-se revelado um dos principais pontos de contacto com fãs e adeptos, presentes ou futuros. Por isso, desde cedo que a For The Win apostou em criadores de conteúdo em diversas áreas que vão, inclusive, 'além-gaming'. Entre os principais membros da equipa neste departamento estão alguns dos maiores nomes do streaming nacional, como MoraisHD , Impakt , ZorlaKOKA e Move_Mind . Hoje, todo este investimento parece lógico e evidente, mas, diz Ramiro Teodósio, foi um caminho que teve de ser trilhado pela For The Win.

Um clube da comunidade, para a comunidade (...). Ramiro 'Teodosius' Teodósio

"Existiram diversos desafios ao longo deste percurso dentro da For The Win, muitos deles devem-se ao facto de este caminho que nós temos feito desde a criação da organização não ter sido trilhado por outros primeiro, logo foi preciso dar diversos 'primeiros passos'", afirma o fundador. "A contratualização, o congregar diversas áreas num clube, a Twitch, o criar de várias divisões e denominações, que são usadas por outros clubes nos dias de hoje, trouxemos também um profissional na área da Psicologia para acompanhar o dia a dia das nossas equipas, entre outros tantos passos que fomos os primeiros a dar em Portugal e que se revelaram difíceis, mas não impossíveis."

A família For The Win conta com quase 200 membros © For The Win/ Divulgação

O sentimento de dever cumprido está presente na equipa, mas a consciência de que ainda são muitos os desafios que terá pela frente também. Desafios adjacentes a uma 'scene' nacional que, refere Teodósio, ainda sofre de "amadorismo" e passa por "dores de crescimento" naturais a clubes e organizações que "tenham uma postura profissional".

Para a equipa em particular, o crescimento traz consigo novas oportunidades que por sua vez resultam em novos desafios. "O clube FTW cresce todos os anos, as responsabilidades e desafios são sempre maiores. Ter, por exemplo, uma marca como a Red Bull enquanto nossa parceira é um desafio para nós, de aportar valor à marca, de inovar, dinamizar, etc.", explica-nos o fundador da FTW. "Em 2013, se alguém me dissesse que íamos ter uma gaming house eu ia-me rir. Nos dias de hoje já pensamos nos passos seguintes, e, como deves compreender, os passos seguintes têm ainda mais responsabilidades [risos]."

Essas responsabilidades prendem-se não só à gestão da organização como um todo, mas também das diferentes equipas que alberga. Num mundo tão competitivo como o dos esports, jogadores ascendem e caem, equipas saboreiam a glória e engolem a derrota e, inevitavelmente, eras vão e vêm. A mudança é inevitável e sabor lidar com ela é uma parte integral de gerir uma organização.

"São inúmeros os fatores que pesam no momento da tomada de decisão", explica-nos Ramiro. "No que diz respeito à mudança de line-up, a For The Win é um clube que se orgulha de muitas vezes meter interesses dos jogadores à frente dos seus. Muitas vezes somos forçados a ir buscar reforços em cima da hora devido à excelência da nossa formação. Por vezes, também sucede que depositamos bastante expectativa em jovens atletas que simplesmente não correspondem e somos obrigados a ter de desinvestir na sua formação. Então é preciso repensar a direcção do line-up e muitas vezes do projecto."

Fazer alterações a line-ups é duro, mas necessário para continuar a vencer © Equipa Redbull.pt

Tomar este tipo de decisões raramente é simples, sendo várias as nuances que levam um líder a tomar um caminho em detrimento do outro. "Como sou uma pessoa que gosta de estar a par de tudo o que se passa, por vezes acabo por me cruzar com uma pessoa que sei que precisa da For The Win tanto quanto nós precisamos dele. Aí fica fácil. O momento mais difícil é quando não temos ninguém em mente ou avançamos com um novo projeto e então a maior dificuldade passa a ser sabermos que só podemos dar a oportunidade a um número limitado de jogadores", conta.

Fulcral para a tomada de decisão de Ramiro e For The Win são os valores basilares da organização - "respeito, esforço, ambição, trabalho de equipa, humildade e transparência" -, que os jogadores devem representar. "O resto", sublinha o CEO da organização, "ensina-se". "Talento é importante e ter responsabilidade também."

Apesar de ser o fundador, o 'mastermind' do projeto For The Win, Ramiro reconhece que o sucesso da organização está assente no trabalho de todos os membros e apoio dos parceiros. "A For The Win não se apoia numa secção, não se apoia num membro, mas num conjunto enorme com mais de x membros, divididos por 20 secções, logo não é assim tão fácil a For The Win ir abaixo (risos)."

A FTW é uma verdadeira Fénix (...). Ramiro 'Teodosius' Teodósio "Claro que nem sempre foi uma estrutura tão completa como é nos dias de hoje, mas isso deveu-se aos primeiros membros, à seriedade e também à forma como se dedicaram à For The Win e permitiram desde os primórdios da organização criar uma estrutura reduzida a nível de elementos, mas sólida internamente (...)", explica. "Também muito importante, e como já mencionei várias vezes no passado, a minha gratidão para com todos que fizeram e fazem parte da FTW será intemporal", acrescenta. "De realçar os nossos incansáveis fãs e atuais patrocinadores OMEN, Telepizza, El Gato, Twitch e a Red Bull, para nos dar asas. O céu deixa de ter limites." Hoje, o resultado está à vista, com quase 200 membros a integrar a equipa, incontáveis na área de academias e formação, parceiros que a apoiam e vários plantéis de sucesso nos mais diferentes jogos. A receita? É aquela que, provavelmente, já conheces.

A dedicação dos membros fez da FTW o que é hoje © For The Win Esports/ Divulgação

"Não existe assim uma receita ou uma chave de sucesso, mas sim muito esforço, muita dedicação, muito trabalho, seriedade e sacrifício. Já suspendemos secções, como CS:GO, e no ano seguinte fomos campeões de torneios. Já refizemos equipas de raiz, já refizemos secções de raiz", confessa o CEO.