Desporto e estudos: 5 dicas para um equilíbrio perfeito

1. Pratica desporto na tua faculdade ou universidade

Muitas faculdades e universidades oferecem aulas de desporto aos alunos. A grande vantagem? Vai custar muito menos do que uma mensalidade de ginásio! Além disso, também podes ter aulas de grupo se precisares de uma motivação extra e as aulas de desporto geralmente são dadas em diversas zonas do campus. Desta forma, não precisas de te deslocar para muito longe e, com sorte, poderás até participar numa aula no mesmo edifício depois das aulas!