Os melhores motivos para correr com amigos

? Se te inscreveres até 15 de fevereiro (até às 11h00), ganhas um voucher para oferecer a um amigo, para que também possa correr no dia 7 de maio por aqueles que não podem. Assim, podes participar na corrida com companhia, o que torna a experiência ainda melhor. Para destacar isso mesmo, deixamos aqui alguns motivos que fazem com que correr com amigos seja uma atividade muito mais divertida do que a sós.

À medida que o tempo passa, fica mais difícil vermos com a mesma regularidade os nossos amigos de sempre. Se alguns deles também forem adeptos de corridas semanais, é uma ótima oportunidade para conviver com eles e aproveitar para pôr a conversa em dia, ao mesmo tempo que se faz exercício físico.

