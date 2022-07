Começa a jogar CS:GO com as dicas do treinador da FURIA

Seja numa formação completa ou em duplas como é no

Seja numa formação completa ou em duplas como é no Red Bull Flick , o maior torneio de 2x2, jogar CS:GO até pode parecer simples num primeiro momento.

Seja numa formação completa ou em duplas como é no Red Bull Flick , o maior torneio de 2x2, jogar CS:GO até pode parecer simples num primeiro momento.

No entanto, a cada partida pode acontecer aquela sensação de que afinal não sabes tudo e que, se tivesses alguém para te guiar, o aproveitamento seria bem melhor. A boa notícia é que os teus problemas acabaram (ou parte deles, pelo menos).

No entanto, a cada partida pode acontecer aquela sensação de que afinal não sabes tudo e que, se tivesses alguém para te guiar, o aproveitamento seria bem melhor. A boa notícia é que os teus problemas acabaram (ou parte deles, pelo menos).

No entanto, a cada partida pode acontecer aquela sensação de que afinal não sabes tudo e que, se tivesses alguém para te guiar, o aproveitamento seria bem melhor. A boa notícia é que os teus problemas acabaram (ou parte deles, pelo menos).

, tira algumas dúvidas mais frequentes sobre o jogo e ainda dá algumas dicas para quem está a começar a aventura no modo competitivo.

Para começares com o pé direito, ou melhor, com o dedo certo no gatilho, Nicholas “guerri”, treinador da equipa de

Como descobrir a melhor sensibilidade e DPI do rato?

Como descobrir a melhor sensibilidade e DPI do rato?

Como descobrir a melhor sensibilidade e DPI do rato?

"Todos os ratos de computador têm mais de uma opção de DPI. As mais usadas são 400 ou 800. Mas é importante dizer que a melhor sensibilidade é aquela que gostas mais."

"Todos os ratos de computador têm mais de uma opção de DPI. As mais usadas são 400 ou 800. Mas é importante dizer que a melhor sensibilidade é aquela que gostas mais."

"Todos os ratos de computador têm mais de uma opção de DPI. As mais usadas são 400 ou 800. Mas é importante dizer que a melhor sensibilidade é aquela que gostas mais."