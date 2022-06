4 dicas para melhorares a tua pontaria no CS:GO

Ankit Panth é um dos jogadores mais em destaque no Counter Strike: Global Offensive ao longo dos últimos anos. Com a Team Brutality, venceu os títulos do jogo e esteve entre os melhores. Como o CS:GO é um dos mundos favoritos da comunidade de jogos, pedimos conselhos ao Ankit sobre como melhorar no servidor, especialmente se quiseres aperfeiçoar a tua pontaria.