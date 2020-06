é a Arábia Saudita. Após uma estreia na Península Arábica no início de 2020, o rali voltou a capturar a imaginação dos fãs aventureiros. Em janeiro de 2021, voltará a fazê-lo com duas semanas de ação todo o terreno.

Depois de quatro décadas nos desertos de África e da América do Sul, a nova casa do

"[Durante o Dakar 2020] etapa após etapa, e muitas vezes em múltiplas alturas na mesma etapa, as majestosas paisagens da região deixaram-nos estupefactos", relembra David Castera, Diretor do Dakar. "No entanto, a Arábia Saudita só revelou uma pequena porção dos seus mistérios, deixando muitas surpresas para a próxima edição, em janeiro de 2021. A rota que temos preparada, um tour gigante dos desertos sauditas, não reutiliza nenhuma das estradas e dunas que fizeram parte das especiais em janeiro passado."

David Castera, Director of the Dakar

A edição de 2020 do Dakar arranca no dia 5 de janeiro na Arábia Saudita, uma estreia na história da competição. A rota já está traçada. Descobre-a.

