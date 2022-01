Vídeos de dança costumam ser hipnotizantes. Pode ser uma coreografia, batalhas ou apenas alguns colegas de crews a ensaiar para uma competição. Mas qual é o segredo para produzir, editar e filmar esses vídeos de forma a passar toda a emoção e a energia de um momento único através do ecrã? Separámos dez dicas para ajudar te ajudar nessa missão.

1. Pesquisa

OK, já sabes dançar, mas filmar um vídeo exige algumas habilidades específicas. Dedica algum tempo para aprenderes sobre como gravar e editar. Segue blogs que discutam técnicas de vídeo, lê sobre os fundamentos da produção de filmes, assiste a filmes e vídeos de bailarinos internacionais e presta atenção à estética do vídeo.

Existem muitos detalhes na produção de vídeo © Vaqaas Mansuri

2. Monta a tua equipa

As equipas profissionais de produção de vídeo têm muitas pessoas envolvidas para garantir que tudo corre bem. Se vais filmar em casa com um orçamento limitado, não é provável que contrates muitas pessoas. Mas podes não conseguir implementar tudo sozinho. Considera montar uma pequena equipa com:

Diretor

Cinematógrafo

Editor

Monta uma pequena equipa para o teu vídeo de dança © Ali Bharmal / Red Bull Content Pool

Podes acumular algumas funções, mas se estiveres a dançar e a coreografar o vídeo, ter alguns amigos a desempenhar os outros papéis pode ajudar-te a te concentrares na dança e a esquecer alguns aspectos da produção.

Anasua Chowdhury, bailarina de Kathak e Waacking, diz: “Se tens um amigo para gravar o teu vídeo, podes simplesmente orientá-lo sobre como fazer isso. Certifica-te de verificar a moldura e a iluminação antes de começares a fazer a captura. Além disso, é ideal que o quadro seja horizontal. E podes deixar o resto para o teu amigo ou a tua equipa experimentar.”

3. Tem um conceito viável

Estás a fazer um vídeo para mostrar as tuas habilidades de dança? Estás a fazer um vídeo para ensinar uma coreografia? Estás a produzir um vídeo de dança com um arco narrativo? É importante deixares claro o conceito e o objetivo do teu vídeo.

Dependendo do conceito, terás que escolher a música, a coreografia e o local, assim como o figurino, os adereços, a iluminação etc. Tem o objetivo do vídeo claro na tua mente e discute-o com a tua equipa para que todos trabalhem em prol de um objetivo comum.

Adereços podem contribuir para o conceito do teu vídeo © Vaqaas Mansuri

4. Faz um cronograma

Isto é muito importante. Senta-te com a equipa e estabelece um cronograma fixo. Podes ter um prazo final e criar o teu cronograma a partir dele, ou podes traçar quando o projeto começa e determinar um tempo realista para terminar. Mas certifica-te de considerar todos os aspectos da produção (conceito, storyboard, ensaio, visita técnica, filmagem, edição em papel, edição offline, pós-produção, lançamento e distribuição) na programação e segue o cronograma o máximo possível.

5. Faz uma visita técnica

Uma visita técnica é quando vais até ao local onde vais gravar o vídeo para verificares cada aspecto, incluindo iluminação, dinâmica do espaço, plano de fundo, configuração da câmara, etc. Fazer uma visita técnica ajuda a planear tudo com antecedência, para que não tenhas mudanças de última hora e atrasos quando a filmagem estiver a acontecer. Não te esqueças que, caso fores filmar ao ar livre, a iluminação muda de acordo com a hora.

Em filmagens ao ar livre, verifica a iluminação natural © Ali Bharmal

6. Pensa na distribuição do vídeo

Tem uma ideia clara de como o teu vídeo será usado e onde será exibido. É para um cliente? É para o teu site ou redes sociais como Instagram, Tik Tok, YouTube? Vai ser transmitido em algum lugar? Conhecer as tuas plataformas e canais de distribuição é importante porque cada uma possui uma especificação técnica diferente. Por exemplo: o feed do Instagram aceita vídeos de até um minuto, enquanto o IGTV comporta até 15 minutos.

7. Cuida bem da pré-produção

Se estás a filmar em casa ou num espaço interno, organiza a iluminação, os adereços, o plano de fundo e as cores com o diretor de fotografia e o diretor. Faz um teste com fotografias, se necessário, para verificares e corrigires detalhes para que o resultado final não tenha falhas. Verifica o enquadramento de cada sequência junto com a tua equipa para ver se corresponde às tuas expectativas.

Grava um vídeo de teste em pré-produção, se necessário © Vaqaas Mansuri

Sri Lakshmi, bailarino de Ahmedabad e fundador do Paranoid Dance Crew, diz: “Para mim, enquadramento, cores e qualidade da câmara são os aspectos mais importantes na filmagem de qualquer vídeo de dança. Ter alguns acessórios também ajuda e realmente faz uma grande diferença no produto final.”

Se forem necessárias mudanças no planeamento, devem ser feitas nesta fase. Também deves escrever uma lista de fotos, manter as imagens para referência e criar um storyboard para que a filmagem aconteça da maneira mais suave possível.

8. Ensaia, ensaia e ensaia

As filmagens de vídeos de dança podem sofrer atrasos se o bailarino não estiver preparado. Então ensaia o máximo possível para arrasares na coreografia quando a câmara estiver apontada para ti.

Ensaia com o figurino, se possível © Ali Bharmal / Red Bull Content Pool

9. Faz uma edição em papel

Uma edição em papel consiste basicamente em anotar o detalhamento das tomadas junto com a sequência musical. Isso torna o processo de edição final muito mais fácil. Se estiveres a trabalhar com um editor, podes fazer isso com ele, mas dá para fazeres sozinho também.

“Existem muitas aplicações no mercado que podes usar para editar um vídeo por conta própria. Eu prefiro usar o Final Cut Pro e o DaVinci Resolve", diz Sri Lakshmi. "Na verdade, o Da Vinci Resolve está disponível gratuitamente e também funciona em dispositivos móveis. Contanto que se tenha uma edição em papel, fazer o trabalho é realmente fácil.”

10. Faz uma edição offline

A edição offline faz parte do processo de pós-produção ou edição em que a sequência bruta é copiada e a cópia é editada em vez do original, não afetando os clipes originais. Isso é importante porque todas as alterações que precisam ser feitas no estágio de edição são feitas numa versão mock-up em vez da original, para evitar refilmagens.

Finalmente, vai em frente e grava o teu vídeo. Como diz a artista de dancehall de Bengaluru, Divya Easwaran, “o que é realmente importante é capturar sua imaginação na câmera. Não importa se você vai postar o vídeo nas redes sociais, mostrá-lo aos seus amigos ou mesmo apenas guardá-lo para si mesmo - a parte crucial é gravá-lo.”

Faz da app da Red Bull TV e tem acesso a todos os nossos vídeos! Disponível na App Store e na Play Store.