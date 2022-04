7 dicas do B-Boy Neguin para evoluires no breaking

procura estar sempre em sintonia com o corpo para perceber o que é capaz de entregar e evoluir as suas técnicas.

Queres descobrir o que é essencial para o Neguin ser o bailarino de sucesso que é? Então vê abaixo estas 7 dicas do B-Boy para nunca parares de evoluir no breaking.

de breaking é como se fosse uma conversa, e a técnica usada por ele para conseguir estabelecer essa troca da maneira mais natural possível é através da conexão a uma força maior. Com a mente tranquila, fica mais fácil deixar as preocupações de lado, seres tu mesmo e assim preparares-te melhor para a batalha.

Treinar as séries de movimentos é muito importante, mas a maneira como encaras o ofício de breaker é o principal para Neguin. Para o B-Boy, uma batalha de breaking é como se fosse uma conversa, e a técnica usada por ele para conseguir estabelecer essa troca da maneira mais natural possível é através da conexão a uma força maior. Com a mente tranquila, fica mais fácil deixar as preocupações de lado, seres tu mesmo e assim preparares-te melhor para a batalha.

Neguin explica que, assim como nas artes marciais, na dança existem níveis de graduação. "É como no jiu-jitsu: precisas passar pelas faixas branca, azul, roxa e castanha para finalmente chegares à preta. Só que há quem queira chegar à faixa preta muito rápido e acaba por perder as batalhas por causa disso", diz o B-Boy. "O mesmo acontece quando tentas fazer um flip que ainda não dominas: acabas por te magoar."

Neguin durante a Red Bull BC One All Star Tour 2019

Com grande experiência na capoeira, Neguin percebeu desde cedo que as artes marciais podem ajudar a conhecer o próprio corpo e entender melhor como funciona. Um artista marcial precisa saber como rodar o quadril para dar um pontapé, por exemplo, e esse é o mesmo tipo de movimento usado nos flares. "Se vou fazer um flip, sei como manter os meus joelhos na posição correta", diz o B-Boy, "Eu percebo os meus quadris, entendo quando preciso ir mais devagar e como devo respirar. Isso é saber controlar o teu corpo."

se sintam o mais confortável possível em todos os aspectos do breaking. Faz a pergunta a ti próprio: "Estou a sentir-me tão à vontade que poderia estar a ter uma conversa enquanto danço?". Se a resposta for sim, estás no caminho certo.

Para ajudar a entender melhor o corpo, Neguin diz que é extremamente importante que B-Boys e B-Girls se sintam o mais confortável possível em todos os aspectos do breaking. Faz a pergunta a ti próprio: "Estou a sentir-me tão à vontade que poderia estar a ter uma conversa enquanto danço?". Se a resposta for sim, estás no caminho certo.

Neguin no Red Bull BC One Camp Switzerland 2018