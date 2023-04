O hip-hop é uma cultura artística que inspirou e inspira milhões de gerações. Os seus quatro elementos – breaking , escrita, MCing (rap) e DJing – ajudam as pessoas a expressarem-se através da arte, música, dança e discurso poético. Mas o que realmente encanta quem escolhe essa cultura como um modo de vida são os hábitos e os valores que sustentam tudo o que ela representa.

É através do breaking que os B-Boys e B-Girls aprendem sobre os valores do hip-hop e os transmitem aos outros. Muitos são atraídos pelos movimentos espetaculares e dinâmicos da dança, mas com o tempo acabam por encontrar uma cultura que vai muito para além disso. A seguir, figuras importantes do breaking falam sobre quatro dos maiores princípios que guiam suas vidas dentro da cultura hip-hop.

01 Todo o mundo ensina todo o mundo

Um dos princípios básicos da cultura é transmitir coisas positivas aprendidas através do breaking e do hip-hop. Ou seja, dar dicas, ser um mentor e tudo o que ajude a essência da cultura a não ser esquecida pelas próximas gerações e que continue a ser relevante.

RoxRite, membro-fundador da crew Red Bull BC One All Stars , nunca esqueceu as pessoas que o ajudaram no seu percurso. “Ao longo dos anos, enquanto eu crescia, não teria sido capaz de aprender a dança se não fossem todas as pessoas que me ensinaram", reconhece. Hoje, ele viaja pelo mundo com os All Stars, a ensinar a próxima geração de B-Boys e B-Girls.

RoxRite (EUA), campeão do Red Bull BC One 2011 em Moscou © Denis Klero / Red Bull Content Pool

Omar, o primeiro campeão mundial do Red Bull BC One , acrescenta: “Eu lembro-me de todas as pessoas que me ajudaram ao longo do meu percurso, todas as pessoas que me levaram na direção certa, todos os mentores que eu tive que me mantiveram longe dos problemas, que me aconselharam e ajudaram a alcançar o sucesso. Eu considero-me um embaixador capaz de deixar um legado para a próxima geração, para que possam ter oportunidades ainda maiores.”

Outro grande exemplo da importância da mentalidade 'toda a gente ensina toda a gente', aconteceu durante os anos 90. Na época, o breaking estava com pouca popularidade, e foi exatamente nesse momento que a B-Girl norte-americana Asia One criou um dos eventos mais icónicos, o B-Boy Summit, que surgiu com o único propósito de preservar a cultura do breaking e passar conhecimento para outras pessoas. “Queríamos espalhar informação e conhecimento porque naquela altura era algo muito difícil das pessoas conseguirem", conta a B-Girl.

02 Conhecimento: o quinto elemento do hip-hop

No hip-hop, o conhecimento é tão valorizado que se fala dele como o quinto elemento da cultura. Esse valor fundamental veio dos grupos de empoderamento negro que se formaram nos anos 60 em guetos dos Estados Unidos e passaram anos a espalhar formas positivas de pensamento e diferentes formas de educação.

"A Nação do Islã e as Nação dos Cinco Porcento foram movimentos que mudaram a maneira como o povo afro-americano que vivia nessas comunidades dentro da cidade pensavam sobre as coisas e sua base de conhecimento, o que acabou por se espalhar para o hip-hop", explica Asia One. "Não podemos esquecer-nos que grande parte do hip-hop é compreensão", completa a B-Girl.

B-Girl Asia One © Maria Jose Govea/Red Bull Content Pool

Nunca foi bom ser burro e agir como se não soubesses de nada. Asia One

O valor do conhecimento também está ligado à forma como surgiram as cyphers. Outro conceito aprendido através da Nação dos Cinco por Cento, traduz cypher como 'círculo' ou 'zero' e quando as pessoas criavam uma cypher, era conhecida como um lugar de partilha de conhecimento.

Esse conceito também chegou ao hip-hop, com a cypher a tornar-se um lugar para os rappers trocarem versos, competir e treinar. Para os breakers, a cypher tornou-se um lugar de batalha, onde os B-Boys e B-Girls também podem demonstrar e trocar conhecimentos e habilidades, além de apresentarem as suas personalidades dentro da dança.

03 Paz, amor, união e diversão

Paz em vez de violência. Amor em vez de guerra. União e ajudar-se uns aos outros em vez de criar uma divisão desnecessária. E divertir-se juntos em vez de viver em desacordo. Estes são alguns dos valores mais importantes que o hip-hop ajudou a criar e a espalhar pelo mundo.

A cultura hip-hop veio de uma época intensa de violência de gangues e pobreza extrema nos bairros de Nova York. Paz, amor, união e diversão foram sementes plantadas pelos próprios gangues que decidiram assinar tratados de paz e acabar com a violência, reunindo jovens para festejar em vez de lutar. Muitos deles encontraram nos elementos do hip-hop, formas criativas para canalizar positivamente as suas frustrações.

“A Zulu Nation [ONG fundada pelo DJ Afrika Bambaataa] foi uma grande parte da história da cultura do hip-hop, ao divulgar princípios como a paz, o amor, a união e a diversão”, explica B-Boy Tyquan, da crew MZK (Mighty Zulu Kingz). “Eles eram uma espécie de organização de guardiões da cultura hip-hop, certificando-se de que tudo estava alinhado com o que é o hip-hop, ou seja, retribuir, consciencializar a comunidade e empoderar a juventude”.

Tyquan, presidente do MZK, e Omar, primeiro campeão do Red Bull BC One © Kien Quan / Red Bull Content Pool

04 Criar algo do nada

Os jovens de Nova York não tinham nada e mesmo assim criaram uma dança que agora está espalhada pelo planeta, tornou-se uma forma de arte competitiva, já foram feitos filmes e documentários sobre ela e vai fazer parte da programação dos jogos olímpicos, o maior evento desportivo do mundo, em Paris, 2024.

Esta é provavelmente a herança mais poderosa do hip-hop: podes literalmente não ter nada, e ainda assim criar algo que muda positivamente a vida das pessoas pelo mundo. É como diz Tyquan: “O hip-hop é sobre transformar nada em alguma coisa, é isso que faz dele uma cultura de empoderamento – esta dança, que veio do nada, transformou-se em algo muito bonito.”