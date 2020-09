Dança em Rede #8: Renato Barros Nobre

O hip hop surgiu como forma de abrir o seu leque de movimentos e acabou por descobriu aí uma paixão. Renato Barros Nobre é mais conhecido pela vertente de danças de salão, no entanto, guarda no hip hop momentos marcantes, como a participação no Hip Hop International em 2018, onde ganhou com a crew Bootcamp a categoria de Mega Crew.

Descobre o bailarino lisboeta indicado por Bruno Duarte , nesta série de entrevistas que está a mapear a comunidade de 'street dance' portuguesa.

Com que idade começaste a dançar e quais eram as tuas referências, nomeadamente musicais?

O meu percurso na dança começou aos 15 anos quando comecei a dar os primeiros passos de dança de salão. Uma idade já um pouco tardia, comparativamente à normalidade, o que fez com que tivesse de trabalhar mais para entrar em competições. No entanto, vinha com a preparação física necessária, do futebol de competição.

As minhas referências musicais passavam muito pelos hits de R&B dos anos 2000 e pelas músicas mais latinas que eram exigidas nas aulas de dança de salão. À parte disso, ouvia muito música africana, nomeadamente kizomba e afrobeat.

Como surgiu o hip hop na tua vida? Tens alguma battle ou performance que queiras destacar?

O hip hop surgiu na minha vida um pouco por necessidade. A juntar às competições de dancas de salão, começaram a surgir os primeiros trabalhos comerciais e eu tinha alguma dificuldade nos movimentos que eram pedidos. Eram coreografias muito no âmbito das danças urbanas e eu, coitado, só conhecia mesmo o registo de salão. Por coincidência, um professor de hip hop, o Marco Madaleno, foi à minha escola de dança de salão dar um workshop e eu fiquei logo deslumbrado com o estilo. A partir daí increvi-me na Next, escola de dança dirigida por Lara Alves, professora essa que foi crucial no meu processo de formação. E assim permaneci, durante cerca de 2 anos. Foram dois anos muito intensos, com pouco tempo até mesmo para respirar.

Uns tempos mais tarde, inscrevi-me no curso Bootcamp, chefiado por Vasco Alves e participei na maior competição de hip hop de Portugal, o Hip Hop InternationaI, como mega crew em 2018.

Acho que foi o momento que mais me marcou na vertente de hip hop, tanto por termos saído vitoriosos como pela aprendizagem que dali trouxe comigo.

Estudaste Desporto e também Exercício e Saúde. Tens dado aulas de dança em escolas e trabalhado em televisão, na vertente de danças de salão.

Como surgiram as danças de salão na tua vida?

A paixão pela dança de salão surgiu de uma forma muito espontânea. Como disse, fui futebolista federado até aos 15/16 anos, portanto foi uma mudança um pouco inesperada.

Como tudo começou: uma amiga de escola convidou-me para ir ver um ensaio de dança onde ela fazia parte do leque de bailarinos. Confesso que torci um pouco o nariz, mas não deixei de ir, apesar de ter ficado no meu "cantinho".

Entrei no salão um pouco tímido, porque era tudo novidade para mim. No entanto, assim que os bailarinos começaram a dançar e vi toda aquela elegância do homem conseguir conduzir a mulher pela sala fora, fez com que os meus olhos olhassem para aquilo de outra forma. Foi como amor à primeira vista! No dia a seguir, já não queria estar só sentado a ver.

Acho que o momento que mais me marcou na vertente de dança de salão foi um espetáculo que fiz em 2019 chamado Somnium: A Dancer's Dream, em Londres no teatro Sadler's Wells, coreografado por Neil Jones.

Tens uma rotina de treinos/dança?

Sim. Como licenciado em Ciências do Desporto, acho fundamental uma rotina de treinos planificada. Aliás, se assim não for, o nosso foco acaba por dispersar e a sensação é de que andamos "perdidos". Às vezes torna-se difícil treinar todos os dias, porque há trabalhos que se sobrepõem. Mas é tudo uma questão de compensação. No dia a seguir em vez de duas horas, treina-se quatro. Comigo funciona assim. Se não treino todos os dias, penso logo que perdi qualidade.

Trabalhar a condição física é outro ponto que acho estritamente necessário, pois só potencia a performance. Numa fase competitiva, então, não pode mesmo ser de outra forma. Relativamente ao descanso, uma boa noite de sono é suficiente.

O Hip Hop International 2018 foi o momento que mais me marcou na vertente de hip hop. Renato Barros Nobre

Nesta fase de distanciamento social, como vês o futuro?

Esta fase de isolamento não tem sido fácil, porque como se sabe a maioria dos eventos foram cancelados. Contudo, tenho a vantagem de poder dedicar mais tempo aos meus alunos. Apesar das medidas impostas, sinto-me um felizardo por ter alunos tão fiéis e tão empenhados em querer trabalhar mais e mais. Sou apologista de que se deve ver sempre o lado positivo no meio daquilo que possa ser negativo. Não parem de fazer o que amam, porque isto não durará para sempre.

Que bailarino(a) de danças urbanas queres indicar para continuar esta rede?

Gostaria de indicar um bailarino que conheci no curso do Bootcamp e que, a meu ver, é um dos melhores do país: João Cruz (Kappa).

Algum(a) outro(a) bailarino(a) que queiras destacar?

Vitor Kpez, pelo talento que demonstra ter na vertante urbana.

Renato Barros Nobre © Renato Barros Nobre

ID

Nome : Renato Barros Nobre.

Ano nascimento : 1992.

Cidade : De Lisboa, atualmente em Almada.

Crews : Bootcamp.

Uma competicao que te marcou : Hip Hop International 2018.

Um hábito ou superstição antes de uma performance : Aquecer a rever a coreo.

Qual é o teu maior objetivo de vida : Deixar a dança melhor do que quando a encontrei!

Um conselho para novos bailarinos : Lutem, trabalhem, que o sucesso não vos irá fugir. Não desistam à primeira.