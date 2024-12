Menno e India fazem história no Red Bull BC One 2024

O calor e a energia cariocas incendiaram a Farmasi Arena na 21ª edição da Final Mundial do Red Bull BC One 2024 . Os melhores B-Boys e B-Girls da cena internacional enfrentaram-se no maior campeonato de breaking 1 x 1 do planeta, no Rio de Janeiro, para coroar a B-Girl India e o B-Boy Menno como campeões mundiais.

Menno apresentou um breaking de alto nível, chegou e consagrou-se tetracampeão. Um dos maiores nomes da cena do Breaking com mais títulos mundiais a competir na edição de 2024 da Final Mundial -- venceu também em 2014, 2017 e 2019, sendo o primeiro tetracampeão da história do torneio.

Na grande final, no Rio, Menno superou Icey Ives, dos EUA, que teve um percurso brilhante saindo do Last Chance Cypher. "A cada ano torna-se cada vez mais irreal", afirmou Menno, que revelou o segredo da sua preparação: "Eu faço breaking todos os dias. É isso".

B-Boy Menno © Dean Treml / Red Bull Content Pool

A compatriota de Menno, India, conquistou o bicampeonato do Red Bull BC One com uma vitória apertada sobre a campeã mundial e medalhista de prata olímpica Nicka, India já tinha feito história em 2022 ao tornar-se a campeã mais jovem do evento. "Estou emocionada. Estou feliz, estou a chorar. Agradeço muito à minha mãe, ao meu pai, à minha irmã, à minha crew, aos meus avós que estão a assistir, e ao meu treinador. Estou muito grata por todas estas pessoas que estão comigo", disse India.

Os hosts dessa noite inesquecível no Rio foram Magá Moura e Amjad . E, além do breaking de alto nível, o público foi presenteado com um show incrível do Marcelo D2 .

Assiste à Final Mundial do Red Bull BC One 2024 abaixo

Red Bull BC One — Final Mundial Os melhores b-boys e b-girls do mundo lutam pelo título no Rio de Janeiro.

Como foram formadas as chaves?

A Final Mundial do Red Bull BC One 2024 contou com 12 B-Girls e 12 B-Boys convidados, entre eles Mini Japa, Toquinha, Samuka e Leony. O quadro com os 16 participantes foi fechado com os melhores do Last Chance Cypher , que reuniu campeões de cyphers nacionais numa disputa a 5 de dezembro, classificando os B-Boys Slav, Icey Ives, Kalmius e Nori, assim como as B-Girls MiMz, Swami, Kimie e Starry.

India em ação no Rio © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Quem foi o Júri?

Para conquistar o cinturão, os campeões criaram os seus movimentos em cima das músicas incríveis produzidas pelo DJ Nobunaga e tiveram de conquistar os votos dos jurados B-Boy Amir , B-Boy JeromeSkee , B-Boy Lil G , B-Girl Narumi e B-Girl Roxy .

Do Rio para o Japão

A coroação dos grandes campeões encerrou uma semana de invasão do breaking no Rio de Janeiro. Nos dias que antecederam a final, o Red Bull BC One Camp Rio 2024 recebeu centenas de pessoas com uma programação intensa de workshops e batalhas, preparando o público para o que estava por vir. Em 2025 , será a vez de Tóquio , no Japão , receber a Final Mundial . A disputa já tem data: 9 de novembro .

