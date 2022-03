Final Mundial do Red Bull BC One volta a Nova York em 2022

Red Bull BC One Red Bull BC One é a maior competição individual …

1x1 do planeta. Em 2022, o evento chega à sua 19ª edição e vai reunir os 16 B-Boys e 16-B-Girls finalistas para batalharem pelo título em Nova York. A única vez que a etapa final do

Não há terreno mais sagrado para breakers de todo o mundo do que a cidade de Nova York. Foi lá que, no início da década de 1970, o breaking se tornou um dos quatro elementos fundamentais do hip-hop, uma subcultura então recém-nascida das mentes de

Tudo começou em 1973, no número 1520 da Avenida Sedgwick, a morada do DJ Kool Herc, onde dava festas e tocava de uma forma jamais antes visto. A técnica inovadora de colocar duas cópias do mesmo disco pra rodar ao mesmo tempo, mixando os dois para prolongar a parte de breakdown das faixas, permitia que os bailarinos – que mais tarde seriam chamados de B-Boys e B-Girls – tivessem mais tempo para executar os seus toprocks, windmills e headspins.

