A Final Mundial do Red Bull BC One está de regresso ! Para a sua 19ª edição, o evento irá reunir 16 B-Boys e 16 B-Girls na luta pelo título de melhores do mundo em 2022. A B-Girl Vanessa e o B-Boy Deeogo serão os representantes portugueses na mítica cidade de Nova Iorque. Descobre tudo que precisas saber sobre a finalíssima.

01 Quando e onde vai ser?

A Final Mundial do Red Bull BC One 2022 acontece no dia 12 de novembro, no icónico Hammerstein Ballroom em Nova Iorque. Esta edição promete ser uma verdadeira viagem em torno da cidade onde nasceu o breaking e a cultura hip-hop. Nova Iorque não era palco da competição desde 2009. A promessa? Uma noite histórica!

1 min Red Bull BC One World Final - Teaser Em 2022, o evento chega à sua 19ª edição e vai reunir os 16 B-Boys e 16-B-Girls finalistas para batalharem pelo título em Nova Iorque.

02 A Final Mundial vai ser transmitida ao vivo?

Sim! Vais poder acompanhar tudo ao vivo a partir da meia-noite do dia 12 de novembro (Em Portugal) no canal do Red Bull BC One no YouTube e na página da competição no Facebook, com transmissão em inglês.

A Last Chance Cypher também será transmitida no YouTube e no Facebook no dia 10 e 11 de novembro, a partir das 23h00. E por que vale a pena acompanhar? Os portugueses Vanessa e Deeogo, campeões da edição nacional, estarão a batalhar antes da finalíssima no Last Chance Cypher para alcançarem uma vaga na Final Mundial.

B-Girl Vanessa e B-Boy Deeogo venceram o Red Bull Bc One Cypher Portugal © Hugo Silva

03 Quem já está na Final Mundial?

Dos 16 B-Boys que disputarão o título de melhor do mundo, 11 são convidados e não precisarão passar por esta eliminatória. O mesmo vale para as B-Girls: 11 também foram convidadas graças ao seu renome e força dentro da cena do breaking e já garantiram a sua vaga na Final Mundial.

B-Boys

• Alvin

Esta é a primeira vez que o venezuelano participa da Final Mundial do Red Bull BC One . O bailarino tem movimentos poderosos e é membro das crews Formless Corp e Team Vinotinto.

B-Boy Alvin (Venezuela) © Alejandro Gonzalez

• Amir

Do Cazaquistão, Amir é o atual campeão mundial do Red Bull BC One e tentará defender o seu título. Membro das crews PDVL e Predatorz, ele tem se destacado no cenário internacional desde que venceu o Legits Blast Prague 2020.

B-Boy Amir (Cazaquistão) © Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool

• Hong 10

Nascido na Coreia do Sul, Hong 10 levou o título mundial do Red Bull BC One em 2006 e 2013. Parte das crews 7 Commandoz, Flow XL e Red Bull BC One All Stars , ele é uma lenda viva na cena do breaking e pode ser o primeiro B-Boy a conquistar o tricampeonato da competição.

B-Boy Hong 10 (Coreia do Sul) © Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool

• Lee

Da Holanda, Lee é membro da crew Ruggeds e tem um estilo original, fluido e explosivo. Campeão do Red Bull BC One E-Battle 2021 , ele volta à Final Mundial depois de se classificar no ano passado com a Last Chance Cypher e batalhar até as semifinais.

Lee (Holanda) © Little Shao / Red Bull Content Pool

• Lorenzo

Também da Holanda, Lorenzo representa as crews Fresh Allstars e The Ruggeds e é o B-Boy convidado mais jovem desta edição. Vencedor da batalha solo do Fluido Jam 2019 em Atenas, Grécia, esta será a sua primeira vez na Final Mundial do Red Bull BC One .

B-Boy Lorenzo (Holanda) © Maurice van der Meijs/Red Bull Content Pool

• Marlone

O francês Marlone é um jovem B-Boy de estilo suave, elegante e baseado em power-moves. Membro da crew Immigrandz, venceu a competição solo da edição francesa da Battle of the Year 2022 e este ano também será a sua primeira vez na Final Mundial do Red Bull BC One .

B-Boy Marlone (França) © Little Shao/Red Bull Content Pool

• Quake

Vencedor da Red Bull BC One Cypher Taiwan 2021 , Quake teve uma performance épica na Last Chance Cypher . Membro da crew KGB, este ano, exibirá o seu estilo louco e explosivo de dança na Final Mundial do Red Bull BC One pela primeira vez na sua carreira.

B-Boy Quake (Taiwan) © Little Shao/Red Bull Content Pool

• Victor

Dos EUA, Victor já venceu diversas competições pelo mundo e arrecadou o título mundial do Red Bull BC One em 2015. Membro das crews Squadron, MF Kidz, Back Yard Funk e Red Bull BC One All Stars , ele estará de volta para tentar garantir o bicampeonato.

B-Boy Victor (EUA) © Kien Quan/Red Bull Content Pool

• Wildchild

Vencedor da Red Bull BC One Cypher India 2021 , Wildchild tem um estilo bastante casual. Este ano será a primeira vez do B-Boy indiano a competir na Final Mundial do Red Bull BC One .

B-Boy Wildchild (Índia) © Romina Amato/Red Bull Content Pool

• X-Rain

Membro do Team China, X-Rain possui um estilo suave, forte e visualmente impecável. Totalmente confiante na sua própria habilidade, esta também será a sua primeira vez na Final Mundial do Red Bull BC One .

B-Boy X-Rain (China) © Little Shao

• Yu-Ki

Membro das crew Found Nation e Kose 8Rocks, o japonês Yu-Ki vai trazer os seus famosos combos de power-moves pela primeira vez para a Final Mundial do Red Bull BC One .

B-Boy Yu-Ki (Japão) © Mpulelelo Macu

B-Girls

• 671

Da China, a B-Girl 671 tem vindo a destacar-se nas principais competições mundiais graças ao seu estilo dinâmico e poderoso. Membro da Team China e da Team First Class, é a campeã a solo do Outbreak B-Girl 2022 e da Porto World Battle B-Girl 2022. Esta será a sua primeira vez na Final Mundial do Red Bull BC One .

B-Girl 671 (China) © Little Shao

• Anti

A italiana Anti venceu a Red Bull BC One Cypher Itália 2021 . Com um arsenal diversificado de movimentos, ela é membro das crews Rocking Sample e Infilaskills e esta também será sua primeira vez a competir na Final Mundial do Red Bull BC One .

B-Girl Anti (Itália) © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

• Emma

Emma é a primeira B-Girl do Canadá a ser convidada como Wild Card para a Final Mundial do Red Bull BC One . Membro da crew Stray Path, Emma levou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2018 e venceu a Red Bull BC One Cypher Canada 2021 .

B-Girl Emma (Canadá) © Little Shao/Red Bull Content Pool

• Freshbella

Freshbella possui um estilo suave que lhe garantiu o título da Red Bull BC One Cypher South Korea 2021 . Membro da crew Soul Burnz, ela disputará a Final Mundial do Red Bull BC One pela primeira vez.

B-Girl Freshbella (Coreia do Sul) © Little Shao/Red Bull Content Pool

• India

Membro das crews Heavyhitters e Hustle Kidz, India é parte da nova geração de breakers holandeses de alto nível. Vencedora da batalha de B-Girls do Campeonato Holandês de 2022, ela trará pela primeira vez seu estilo poderoso e dinâmico à Final Mundial do Red Bull BC One.

B-Girl India (Holanda) © Maurice van der Meijs/Red Bull Content Pool

• Isis

Nascida no Equador, Isis foi a vice-campeã do Red Bull BC One E-Battle 2018 e ganhou a Red Bull BC One Cypher USA 2021. Integrante da crew Last Freestylers, ela estará na Final Mundial do Red Bull BC One pela primeira vez na sua carreira.

B-Girl Isis (Equador) © Little Shao/Red Bull Content Pool

• Kimie

Kimie é um jovem talento que surgiu da nova geração de B-Girls francesas. Membro da crew Immigrandz, Kimie venceu o Battle Pro B-Girl 2021 e em 2022 fará sua estreia na Final Mundial do Red Bull BC One como a mais jovem B-Girl convidada.

B-Girl Kimie (França) © Thinh Souvannarath/Red Bull Content Pool

• Logistx

Dos EUA, Logistx é a atual campeã mundial do Red Bull BC One e voltará para defender o título. Membro das crews Underground Flow, BreakinMIA e Red Bull BC One All Stars , ela também é a B-Girl mais jovem a vencer a Final Mundial, tornando-se campeã aos 18 anos.

B-Girl Logistx (EUA) © Little Shao

• Luma

Luma venceu o Red Bull BC One E-Battle B-Girl Champion 2019 e o Break Free Worldwide B-Girl Champion 2021. Parte da Crew Peligrosos, a colombiana já competiu duas vezes na Final Mundial do Red Bull BC One , em 2019 e 2021.

B-Girl Luma (Colômbia) © Little Shao

• Swami

Swami é a primeira b-girl do México a ser convidada como Wild Card para a Final Mundial do Red Bull BC One . Membro da crew Kadetes Del Toque, venceu o WDSF Montreal Challenge Series 2022 graças ao seu estilo cheio de movimentos assinados flexíveis.

B-Girl Swami (México) © Adam Glanzman / Red Bull Content Pool

• Yuika

A japonesa Yuika é membro das crews Kose 8rocks e Pickaction. Dona de um estilo dinâmico baseado em power-moves, venceu a batalha Youth B-Girl no All Japan Breaking Champions 2020 e agora entrará na Final Mundial do Red Bull BC One pela primeira vez.

B-Girl Yuika (Japão) © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

