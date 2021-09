A contagem decrescente já começou! No dia 4 de setembro, a Final Nacional do Red Bull Dance Your Style vai acontecer na Praça do Oriente em Lisboa, às 17h00 . O público vai escolher o melhor bailarino de Portugal, que no dia 4 de dezembro irá até Joanesburgo para disputar a Final Internacional contra 30 outros países. O evento será apresentado pelo host Bruno Abreu.