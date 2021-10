O documentário “Dark City” de TT The Artist mostra a criatividade e coragem da cidade de Baltimore

Embora o Baltimore Club se baseie numa série de movimentos básicos e característicos, os mais hábeis e realizados nessa forma de dança entrelaçam-nos numa tapeçaria imprevisível e complexa de constante evolução. É improvisação no seu melhor. Como a forma de dança que a cidade criou, Baltimore é um terreno fértil para a inovação, para a improvisação. Uma cidade animada, mas acidentada, cujas condições socioeconômicas podem dificultar o sucesso dos seus cidadãos, especialmente da comunidade negra. Esta forma de arte surgiu do desespero e ofereceu um mínimo de esperança, especialmente para aqueles com um talento especial para criar algo do nada. Aliás, criar algo do zero é o que fizeram várias figuras que aparecem no documentário realizado por

Falámos com XXL e Vanessa, os vencedores do Red BC One … Conversámos com os dois breakers que deram tudo …

A crew de dança TSU (Team Squad Up) é uma das protagonistas de "Dark City". Terry "TSU Terry" Weddington fundou o coletivo Baltimore Club em 2008 com dois outros membros e entrou num concurso chamado Contrast Hall. Numa conversa telefónica, Terry descreveu o momento crucial que marcou o futuro do grupo: “Éramos nós os três contra cerca de sete. Foi um movimento que fiz em particular ... O ritmo abrandou, acertei naquele momento, e toda a gente enlouqueceu. O público ficou quieto a noite toda porque ninguém tinha feito nada emocionante. Ninguém tinha captado o público. Eu não conhecia a música, não sabia o ritmo .. . Depois disso as pessoas começaram a falar sobre a crew TSU, porque tínhamos derrotado uma das bandas mais famosas ”.

