"Traz-me um patch". Os desejos natalícios de 5 streamers

Prendas sabem bem, é inegável. Porém, há atualizações, patches e adições que têm um gosto mais especial do que qualquer prenda. Quando o teu jogo favorito recebe um update que traz consigo novas funcionalidades, corrige bugs ou estabelece novas metas não há como não ter o 'feeling' de que há alguém, algures, que se preocupa contigo e com o teu jogo.

Foi com este espírito que desafiámos alguns dos teus streamers favoritos a pedir 'fixes', 'updates' ou mesmo presentes para os seus jogos favoritos este Natal. Não estamos confiantes de que acreditem no Pai Natal (e acreditar é meio caminho andado), mas tentar não custa, certo?

