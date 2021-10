Desvenda o sistema de pontuação na F1

Durante o Grande Prémio de Fórmula 1, tanto os pilotos quanto as equipas tentam marcar o máximo de pontos possível. O piloto que conquistou mais pontos no final da temporada é coroado campeão mundial.

Ou seja, pode dar-se o caso de que o piloto que ganhou mais corridas não seja o campeão mundial porque outro obteve uma pontuação mais alta no final da temporada, com base na obtenção de bons resultados de forma consistente.

Pode acontecer que dois pilotos tenham o mesmo número de pontos, mas isso não significa que sejam ambos campeões mundiais. Em caso de igualdade de pontos, será coroado aquele com mais vitórias. Se também estiverem empatados no número de vitórias, o número de segundos colocados será tido em consideração. Se ainda assim estiverem empatados, os terceiros lugares são examinados e assim por diante. Não há a possibilidade de empate, apenas um se sagrará campeão.

Nunca na história da Fórmula 1 o primeiro e o segundo do Campeonato do Mundo tiveram o mesmo número de pontos após uma temporada inteira.

Em oito ocasiões, o campeão venceu o Campeonato do Mundo com apenas um ponto de diferença. Em 2007, Kimi Räikkönen foi proclamado campeão mundial por um ponto à frente de Lewis Hamilton. Um ano depois, Hamilton conquistou o título com um ponto a mais que Felipe Massa. Em 1984, a diferença entre o primeiro e o segundo era meio ponto porque uma corrida era terminada sem ter-se percorrido 75 por cento da distância, e, nesses casos são atribuídos meio ponto.

