7 dicas de reciclagem para implementares no trabalho

- 9 em 10 pessoas afirmam que reciclariam se fosse mais fácil. Por isso, cabe a ti, à tua empresa e à tua equipa fazer da reciclagem a coisa mais fácil do mundo. Como? Vê as dicas de reciclagem que reunimos para ti e que podes implementar no escritório onde trabalhas ainda hoje.

Adiciona pelo menos um recipiente para lixo orgânico ao teu programa de reciclagem para os restos de comida. Cerca de 30% do que mandamos fora é considerado desperdício. Ou seja, esta é uma ótima maneira de fechar o ciclo de reciclagem de alimentos – uma vez que os alimentos são cultivados, comidos, descartados, transformados em composto, apenas para que sejam produzidos mais alimentos novamente. Para isto, precisarás de uma lixeira verde que fique no interior e seja esvaziada regularmente. Rótulos claros, juntamente com posters educacionais, ajudarão muito a que todos compreendam como este projeto de reciclagem de resíduos de alimentos funciona.