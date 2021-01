10 dicas para facilitar o estudo

Este período de estudo não está a correr muito bem e a tua memória é de peixe? Não te preocupes! Com as dicas a seguir e uma lata refrescante de Red Bull, estás pronto para começar a trabalhar!

1. Estuda em pequenas quantidades

Consegues estudar 100 páginas num dia? Talvez...Mas é melhor dividir a matéria, estudar e repetir quantidades menores de matéria a cada dia. Queres apostar que vais conseguir memorizar com muito mais facilidade? Especialmente para estudantes de línguas, este é um conselho de ouro!

2. Escreve um resumo e, em seguida, um resumo desse resumo

Resumir a matéria não dá apenas uma melhor visão geral do conteúdo. Também ajuda a memorizar melhor, porque já terás passado por tudo várias vezes antes de começares a estudar. Resumindo: nunca se tem demasiados resumos.

3. Times New Roman é o teu melhor amigo

Preferes fazer os teus resumos no computador? Nesse caso, usa sempre a fonte Times New Roman. Na verdade, está provado que essa fonte é a mais legível. E sejamos honestos: durante o estudo, o tempo é precioso!

4. Repete a matéria em voz alta

5. Compra um pacote de pastilhas

6. Usa um novo perfume durante o estudo

Em seguida, usa esse perfume no dia do teu exame e borrifa-o antes de começares. Porquê? Para ser fresco, claro, mas também para associar certas memórias à matéria...

7. A técnica Pomodoro não tem nada a ver com tomates

8. Eliminar. Qualquer. Distração.