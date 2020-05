Melhora o teu surf sem sair de casa

É claro que o melhor treino para evoluir no surf é pegar na prancha e entrar no mar. Mas não é porque estás fora de água que não podes melhorar a tua performance. Muitas técnicas que são feitas fora do mar fazem uma grande diferença para os surfistas. Falámos com o campeão mundial

Foco na respiração

Burle ensina um exercício de respiração simples. Usa as proporções 1, 2 e 3 tempos, ou seja: inspira durante 4 segundos, prende por 8 segundos e solta durante 12 segundos. Faz isso repetidamente durante 3 minutos. Os tempos podem ser aumentados ou diminuídos de acordo com a capacidade pulmonar de cada um, mas respeitando sempre a proporção. "É um exercício que te vai ajudar a dominar a mente, a focar no presente e acalmares", diz Burle.

Burle ensina um exercício de respiração simples. Usa as proporções 1, 2 e 3 tempos, ou seja: inspira durante 4 segundos, prende por 8 segundos e solta durante 12 segundos. Faz isso repetidamente durante 3 minutos. Os tempos podem ser aumentados ou diminuídos de acordo com a capacidade pulmonar de cada um, mas respeitando sempre a proporção. "É um exercício que te vai ajudar a dominar a mente, a focar no presente e acalmares", diz Burle.

Burle ensina um exercício de respiração simples. Usa as proporções 1, 2 e 3 tempos, ou seja: inspira durante 4 segundos, prende por 8 segundos e solta durante 12 segundos. Faz isso repetidamente durante 3 minutos. Os tempos podem ser aumentados ou diminuídos de acordo com a capacidade pulmonar de cada um, mas respeitando sempre a proporção. "É um exercício que te vai ajudar a dominar a mente, a focar no presente e acalmares", diz Burle.

Fôlego

Como no movimento acima, prendendo a respiração com o nariz, enche os pulmões e faz 15 balanços (ou quantos fores capaz de aguentar até chegares ao limite). No momento de parares, expira fortemente três vezes para eliminar o dióxido de carbono e inspira novamente. Depois de três séries destas, faz mais três só que desta vez sem encher os pulmões, simulando aquela amona que levaste sem conseguires respirar antes.

Como no movimento acima, prendendo a respiração com o nariz, enche os pulmões e faz 15 balanços (ou quantos fores capaz de aguentar até chegares ao limite). No momento de parares, expira fortemente três vezes para eliminar o dióxido de carbono e inspira novamente. Depois de três séries destas, faz mais três só que desta vez sem encher os pulmões, simulando aquela amona que levaste sem conseguires respirar antes.

Como no movimento acima, prendendo a respiração com o nariz, enche os pulmões e faz 15 balanços (ou quantos fores capaz de aguentar até chegares ao limite). No momento de parares, expira fortemente três vezes para eliminar o dióxido de carbono e inspira novamente. Depois de três séries destas, faz mais três só que desta vez sem encher os pulmões, simulando aquela amona que levaste sem conseguires respirar antes.

Resistência

Explosão