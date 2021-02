Definir as metas desportivas certas é importante para a implementação do teu treinamento. Quanto mais claro for o teu objetivo, mais eficazmente poderás treinar. Estudos científicos mostram que estabelecer metas leva a melhores resultados. Lógico também, porque com um objetivo realmente dás o teu melhor para alcançá-lo. Concentras toda a tua atenção neste ponto final. Então, do que estás à esperando? Com as dicas abaixo podes tornar o teu objetivo desportivo o mais concreto possível.

Dica 1: determina o teu foco

A tua programação desportiva para 2021? Depende totalmente do teu foco. Queres fazer exercicio este ano para ficares mais forte, mais rápido, perder peso ou ficar em forma? Uma boa combinação também não é surpreendente.

• Ficar mais forte

O treino de força será o ideal se o teu objetivo for ficar mais forte este ano. CrossFit, fitness, judo, remo e luta livre são exemplos de desportos que aumentam a força e a massa muscular.

• Ficar mais rápido

Para ficares mais rápido, escolhe cardio (para melhorar o condicionamento) e o treino intervalado. Ao variar a velocidade durante o treino, aumentas a resistência. O condicionamento melhora e ficas mais rápido.

• Perder peso

Para perder peso, concentra-te mais no cardio. Com cardio, podes queimar rapidamente entre 300 e 800 calorias por hora. Isto não está errado. Por exemplo, podes nadar, correr ou andar de bicicleta se quiseres realmente lutar contra os quilos a mais este ano. Provavelmente já sabes, mas queremos lembrar: a única maneira de perder peso é consumindo menos calorias do que exercícios. Portanto, observa atentamente a tua dieta se perder peso for o teu objetivo.

• Manter a forma

Se quiseres ficar em forma, escolhe um cronograma de treino que inclua exercícios cardiovasculares e de força. Com esta combinação, trabalhas tanto a tua resistência quanto em tua força muscular. O resultado é um corpo em forma.

Colleen Fotsch arrasa num treino! © Credit: Mark Johnson / Red Bull Content Pool

Dica 2: define metas realistas

Claro que é bom desafiares-te a ti mesmo, mas tem cuidado com as expectativas muito altas. Se agora consegues correr cinco quilómetros seguidos, uma maratona daqui a três meses pode ser um pouco demasiado. Também com atenção a lesões. Desafia-te, mas certifica-te que tens uma meta realista.

Dica 3: determina uma meta no horizonte

O que desejas alcançar no campo desportivo este ano? Determina aquele ponto no horizonte o mais brilhante possível. Faz isso definindo a tua meta SMART. SMART significa específico, mensurável, aceitável, realista e com limite de tempo. O objetivo deve atender a estas cinco condições.

Dica 4: combinação de meta de processo e meta de desempenho

Existem dois tipos de metas no campo do desporto: metas de processo e metas de desempenho. Os objetivos do processo referem-se ao caminho para o teu objetivo final. Estas metas determinam o que deves fazer para atingir essa meta final no futuro. Um bom exemplo de meta de processo é: "De agora em diante, vou correr três vezes por semana com o cronograma X." Ou: "Em 2021, vou dar pelo menos 10.000 passos por dia cinco vezes por semana."

As metas de desempenho concentram-se no resultado final. Considera, por exemplo: “Vou participar na Maratona de Roterdão em outubro e terminar em 4,5 horas.” Ao definir primeiro a tua meta de desempenho, podes então planear o caminho até lá (com metas de processo).

Dica 5: define metas de curto e longo prazo

Olha para o infinito, a mente no ponto zero. Frequentemente, estamos focados apenas no objetivo final. Agora também estabelece metas de curto prazo. Sabes imediatamente se o teu objetivo final de longo prazo é alcançável.

Dica 6: recompensa-te por atingir metas a curto prazo

Não te recompenses apenas por atingires o teu objetivo final. Os teus objetivos intermediários também valem (e uma festa). Celebrar sucessos funciona muito bem para a motivação. E que essa seja apenas a dica 7.

Dica 7: manter a motivação