Olhos no objetivo: como melhorar a tua visão de jogo no futebol

Pode parecer que os melhores jogadores nascem com o dom da visão. Certamente existem predestinados a encontrar linhas de passe ocultas para os demais, mas também a visão de jogo é algo que se trabalha. Das camadas jovens ao topo do futebol mundial, são vários os clubes que dedicam muito tempo de treino a melhorar a visão dos seus jogadores, tanto dentro como fora do campo.

No RB Leipzig , por exemplo, utilizam-se ferramentas como o SoccerBot360, um grande projetor de 360 graus. Os jogadores colocam-se no meio do espaço e passam a bola para as coisas que aparecem no ecrã, trabalhando assim a sua visão periférica, capacidade de antecipação e tempo de reação.

Vê como pusemos a visão de Trent Alexander-Arnold à prova. O perito de visão desportiva Dr. Daniel Laby criou vários desafios para perceber se treino visual pode melhorar a prestação de Trent em campo. Vê 'Trent's Vision':

Trent’s Vision

O SoccerBot360 é amado por jogadores, mas também não passou ao lado dos treinadores. "Tenho trabalho intensamente com o SoccerBot360", diz Tom Stuckey, treinador de Júniores do RB Leipzig. "Pela primeira vez temos oportunidade de treinar as capacidades cognitivas dos jogadores em isolamento. Este aparelho dá uma multitude de possibilidades para despoletar vários estimulos e os jogadores treinam focados enquanto se divertem."

Esta não é, certamente, a primeira vez que clubes implementam aparelhos que melhoram a prestação visual e tampouco será a última. Mas esta não é a única maneira de o fazer.

Descobre abaixo como tu podes treinar a tua visão de jogo sem ter de recorrer a um SoccerBot360.

1. Aumenta a tua perceção periférica

Tyler Adams está sempre a olhar pelo canto do olho © GEPA pictures

Provavelmente já ouviste falar de visão periférica, mas o que é ao certo? Bem, estás mais ou menos a olhar para ela. É a parte da tua visão que se encontra além da tua linha direta de visão. Esta pode ser a diferença entre ser um bom jogador e um Trent Alexander-Arnold. Permite-te perceber o que está a acontecer em teu redor sem teres que virar a cabeça. Quão melhor for a tua perceção periférica, melhor é a chance de evadir investidas defensivas ou detetar um colega de equipa numa grande abertura.

Um método popular para melhorar a visão periférica é o 'método do palito e da palhinha'. Estabelece um alvo de foco central (literalmente algo em que te consigas focar) e coloca um copo com uma palhinha lá dentro perto do limite do teu campo de visão. Depois, enquanto estás focado no alvo central, tira um palito e tenta colocá-lo dentro da palhinha.

2. Trata os teus músculos oculares como músculos da perna

Talvez a maior e menos valorizada estocada de Alex Ferguson enquanto mister do Manchester United foi a confiança depositada em Gail Stephenson, falecida especialista ocular que trabalhou proximamente da equipa durante duas décadas. O antigo capitão de equipa Gary Neville revelou que, graças a Stephenson, a equipa fazia exercícios de aquecimento dos músculos oculares todos os dias, inclusive antes dos jogos, alongando-os como se se tratassem de gémeos ou tendões. "Ela trouxe muitos exercícios oculares e de atenção", disse Neville ao podcast Quickly Kevin, Will He Score? em 2018. "Ela disse que deixas de usar os músculos oculares quando estás lesionado, num sentido futebolístico."

3. Acompanha a tua visão

Há apps dedicadas ao treino da visão © Eye Workout; Eye Trainer; Eye Recovery

Em 2017, investigadores da Universidade Liverpool John Moores conduziram um estudo que mediu a visão de futebolistas de vários níveis, desde a Premier League à liga universitária. Usando a Nike SPARQ Sensory Station, os investigadores perceberam que os defesas competitivos tinham a melhor 'rapidez perto-longe', isto é, eram mais rápidos a mudar o foco entre objetos que estão perto e muito distantes.

Muitos clubes do topo do futebol mundial implementaram ferramentas de acompanhamento do olhar de ponta para treinar e medir a velocidade a que os jogadores se focam entre alvos. Não precisas disto, claro: podes medir as tuas capacidades oculares através de uma série de apps, como a Eye Workout (iOS) , Eye Trainer e Eye Recovery Workout (Android) . Estas aplicações oferecem exercícios e testes e permitem-te registar o teu progresso.

Se achas que já olhaste muito para ecrãs numa dada semana, existem exercícios básicos que podes fazer para descansar os olhos. Por exemplo, experimenta sentar-te confortavelmente em completa escuridão e focar-te na distância durante 30 segundos. Aguenta essa pressão até que os tons residuais desvaneçam para negro e sentirás os músculos dos olhos a relaxar.

4. Mantém as coisas coloridas

Se há uma posição em que não te podes dar ao luxo de perder o foco é a de guarda-redes. Treinos de coordenação visuomotora (olho-mão) podem fazer maravilhas para os jogadores que figuram entre os postes. Petr Čech, antigo campeão e lenda da Premier League, é um fã dos benefícios dos treinos de coordenação. "Imagina ter de defender a bola, mas ao mesmo tempo uma carta é levantada. Defendes a bola e gritas a cor [escrita no quadro]. Estás a concentrar-te em mais coisas. Isso também melhora a tua visão periférica", disse o internacional checo ao The London Evening Standard em 2016. "O teu cérebro está a trabalhar muito mais do que com uma simples defesa."

5. Abraça o poder do ping pong

Jogar ténis de mesa pode trazer muitos benefícios cognitivos © Graeme Murray

Čech também revelou que praticava defesas de uma mão contra um robô de ténis de mesa, que disparava bolas de ping pong e o ajudava a melhorar os tempos de reação. Claro, não precisas de ir tão longe. Está cientificamente comprovado que jogar ténis de mesa regularmente melhoram os tempos de reação e a coordenação visuomotora de um atleta. Além disso, no seguimento de um jogo de futebol ou sessão de treino intensos, ping pong é uma ótima maneira de treinar a visão com mínimo impacto.

6. Visualiza as situações de bola parada

A próxima vez que estiveres a preparar um remate numa situação de bola parada, escolhe um sítio e não dúvides da tua escolha. Um estudo demonstrou uma maior ativação do córtex motor quando um jogador assume um penalti sob pressão, enquanto que outro estudo sobre livres diretos revelou que a fixação em mais do que um alvo antes de bater a bola resulta em remates menos precisos. Foca-te com determinação num alvo e a bola mais facilmente seguirá nessa direção.

7. Joga com a cabeça levantada

Jogadores no Red Bull Neymar Jr's Five © Luis Vidales/Red Bull Content Pool

Pode soar simples, mas tentar jogar com a cabeça levantada é de longe a maneira mais eficaz para melhorar a tua visão durante um jogo, mesmo que ocasionalmente te tire da tua zona de conforto. Eis dois exercícios desenhados para te impedir de olhar para o chão e elevar a tua linha de visão para a ação que está à tua frente. Vais precisar de alguns cones, um saco de bolas de futebol e um parceiro de treino:

Com um set-up de meio campo, dribla da baliza até à linha de meio-campo enquanto um parceiro dispara passes rasteiros para ti. O seu único objetivo é perturbar-te o drible e tirar-te a bola dos pés. Isto vai melhorar a tua atenção enquanto driblas. Um exercício de passe com uma diferença. Faz um pequeno quadrado com quatro cones (não mais de dois metros de distância entre cones). Precisas de dar um toque antes de passar e a bola só pode atravessar o quadrado a direito. O objetivo é apanhar a outra pessoa desprevenida, por isso mantém-te em movimento. Para aumentar a dificuldade, diminui o tamanho do quadrado.