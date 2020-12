8 dicas para uma pausa perfeita durante a época de exames

A época de exames está a aproximar-se rapidamente. E isso significa: estudar muito, isolares-te, mas também fazer pausas regulares, porque as pausas são tão importantes. E sabes porque é que as pausas são também cruciais? Damos algumas dicas práticas para a pausa perfeita!

1. Faz pausas regulares, mas não muito longas

2. Não mistures estudo e lazer

3. Evita computadores e smartphones

4. Mexe-te!

E de preferência ao ar livre. Desta forma, o teu cérebro recebe uma boa dose de oxigénio e podes livrar-te de todas as tensões, stress e frustrações. Certifica-te, no entanto, de não ficar completamente exausto depois, claro.

5. Aproveita para fazer uma sesta

Leste bem: as sestas também são importantes! Uma sesta de 10 a 20 minutos no máximo aumenta a tua produtividade e foco académico. Em seguida, mima-te com um Red Bull bem gelado e estás pronto para seguir o teu programa durante mais algumas horas!

6. Estabelece metas