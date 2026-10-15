Diego Poncelet bate o recorde mundial de skate downhill a 151.83 km/h

Diego Poncelet fez história no skate em downhill, estabelecendo um novo recorde do Guinness World Records™ ao atingir a impressionante velocidade de 151.83 km/h num skate. O espanhol de 27 anos alcançou a velocidade mais rápida de sempre num skate a 22 de setembro de 2026, descendo a toda a velocidade um troço fechado da Route des Éboulements, na região de Charlevoix, no Quebeque, a mesma colina onde tinha sido estabelecido o anterior recorde mundial.

Vê o Diego Poncelet a bater o recorde mundial da velocidade mais rápida de skate.

Curiosamente, o Poncelet já tinha batido o recorde no seu primeiro dia de testes, mas depois de atingir os 146.88 km/h, estava confiante de que ainda podia ir mais longe. Esperou mais cinco dias até que os ventos fortes acalmassem e as condições ficassem favoráveis, e finalmente ultrapassou a barreira dos 149.67 km/h.

O Red Bull Original Red Bull Energy Drink Saber mais

«Nunca admiti verdadeiramente a mim mesmo que o meu verdadeiro objetivo era chegar aos 150 km/h, tinha medo de que não fosse possível», disse Poncelet. «Mas percebi que não podia mentir a mim próprio. Aos 146.88 km/h, ainda não estava satisfeito. Só quando atingi os 151 km/h é que fiquei completamente eufórico.»

O Diego Poncelet finalmente realizou um sonho de toda a vida © Red Bull Content Pool Quotation Só quando atingi os 151 km/h é que fiquei completamente eufórico Diego Poncelet

01 Como o Diego Poncelet se preparou para um recorde mundial de skate

O recorde de skate em descida levou anos a preparar e Poncelet combinou a sua experiência como um dos melhores skaters de downhill do mundo com investigação aerodinâmica, equipamento especializado e uma análise detalhada de tudo, desde a sua posição corporal até às condições meteorológicas.

Enquanto as sessões no túnel de vento em Genebra o ajudaram a aperfeiçoar a sua posição de condução e a determinar por quanto tempo a conseguiria manter, o seu treino físico centrou-se em tornar o seu corpo o mais aerodinâmico possível. Também trabalhou a mobilidade do tronco e do pescoço, o que o ajudou a adotar uma posição extremamente compacta na tábua.

Às velocidades que pretendia atingir, até o mais pequeno movimento podia desestabilizar o skate. Por isso, memorizou cada curva da estrada, usando as linhas brancas pintadas para se orientar enquanto se mantinha numa posição que lhe dava apenas uma visibilidade limitada à frente.

Outro fator crucial foi a própria estrada, a Route des Éboulements tem cerca de 2.0439 km de comprimento e apresenta uma reta de 600 metros com um declive que atinge um máximo de 18 por cento.

O Diego Poncelet agacha-se enquanto desce a toda a velocidade © Red Bull Content Pool

O recorde mundial de Diego Poncelet em números:

151.83 km/h: a velocidade recorde mundial de Poncelet

2.2048 km: comprimento aproximado da Route des Éboulements

18%: a inclinação máxima da estrada

600 m: comprimento do troço reto e íngreme

5 dias: o tempo que o Poncelet esperou, depois da sua primeira corrida a bater o recorde, por condições melhores

9,7–14,5 km/h: o vento a favor durante a sua descida a 94,34 mph

O recorde mundial de skate do Diego Poncelet © Charly López/Red Bull Content Pool

02 O equipamento por trás do recorde mundial de skate em descida

Também não se tratou apenas da preparação física de Poncelet, cada parte do seu equipamento foi ajustada ao pormenor para a velocidade, para o ajudar a cortar o ar mantendo-se estável na prancha. O seu fato aerodinâmico tinha tecidos texturizados que ajudavam o ar a fluir suavemente à volta do seu corpo, e a tecnologia de spoiler nas costas reduzia ainda mais o arrasto a alta velocidade.

A Prada Linea Rossa colaborou com o Poncelet para criar sapatos e luvas especiais para o desafio. O seu calçado assimétrico foi concebido para proporcionar estabilidade e reduzir a resistência do ar, com tecnologia na palmilha que ajuda a absorver as vibrações da estrada.

Todo o equipamento e sem medo © Red Bull Content Pool

03 Por dentro da descida recorde de Poncelet a 151.83 km/h

Quando finalmente surgiu a janela meteorológica ideal, o Poncelet lançou-se na descida de 2.2048 km. Assumiu a sua posição aerodinâmica e confiou na sua memória do percurso e nas linhas brancas pintadas para o guiar. A essas velocidades, havia pouca margem para ajustes. Poncelet usou apenas movimentos subtis para controlar a velocidade e a estabilidade, agachando-se para acelerar e levantando-se para abrandar. Com um vento a favor de 10-14 km/h nas costas, acabou por atingir os 151.83 km/h, tornando-se o skater mais rápido do mundo.

04 Quem é o Diego Poncelet?

Nascido no México e criado em Espanha e na Suíça, Poncelet é bicampeão mundial de skate de downhill e já se afirmou como um dos atletas mais rápidos e inovadores da modalidade.

Filho de mãe espanhola e pai belga, ele sonhava inicialmente em tornar-se piloto de Fórmula 1 antes de descobrir o skate de downhill, e o seu estilo técnico de condução e fascínio pela velocidade levaram-no, desde então, ao topo do desporto.

Agora, aos 27 anos, o Poncelet concretizou um dos seus maiores sonhos e pôde ainda acrescentar o título de skater mais rápido do mundo às suas conquistas.

Diego Poncelet – o skater mais rápido do mundo © Red Bull Content Pool

Mas o número recorde conta apenas parte da história. Desde procurar pelo mundo a estrada certa até ajustar a sua postura num túnel de vento, Poncelet passou anos a perseguir uma velocidade que nem ele próprio acreditava sempre ser possível.

Lê a nossa entrevista completa com Diego Poncelet para descobrires como ele transformou a sua busca pelos 150 km/h num recorde mundial.