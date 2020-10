5 técnicas alternativas para melhorar a corrida

1. Correr na água

Correr na água é uma atividade que causa pouco impacto, por isso é ideal, não só para recuperar de uma lesão, mas também para exercitar. Vais queimar quase o dobro das calorias do que se correres em terra, além de colocar o corpo todo a trabalhar, incluindo o tronco e o abdomen. Já existem passadeiras na água, mas não é fácil encontrar uma que esteja à disposição do público. Outra possibilidade é o aqua jogging, conceito semelhante, também mais difundido. A diferença é que os pés não tocam no solo. Tudo que precisas é de um dispositivo que permite que flutues.

Correr na água é uma atividade que causa pouco impacto, por isso é ideal, não só para recuperar de uma lesão, mas também para exercitar. Vais queimar quase o dobro das calorias do que se correres em terra, além de colocar o corpo todo a trabalhar, incluindo o tronco e o abdomen. Já existem passadeiras na água, mas não é fácil encontrar uma que esteja à disposição do público. Outra possibilidade é o aqua jogging, conceito semelhante, também mais difundido. A diferença é que os pés não tocam no solo. Tudo que precisas é de um dispositivo que permite que flutues.

Correr na água é uma atividade que causa pouco impacto, por isso é ideal, não só para recuperar de uma lesão, mas também para exercitar. Vais queimar quase o dobro das calorias do que se correres em terra, além de colocar o corpo todo a trabalhar, incluindo o tronco e o abdomen. Já existem passadeiras na água, mas não é fácil encontrar uma que esteja à disposição do público. Outra possibilidade é o aqua jogging, conceito semelhante, também mais difundido. A diferença é que os pés não tocam no solo. Tudo que precisas é de um dispositivo que permite que flutues.

2. A app Run an Empire

3. Correr na areia

Não é fácil, mas correr na areia pode ter um efeito quase milagroso no fortalecimento das pernas e na melhoria do equilíbrio.

Não é fácil, mas correr na areia pode ter um efeito quase milagroso no fortalecimento das pernas e na melhoria do equilíbrio.

Não é fácil, mas correr na areia pode ter um efeito quase milagroso no fortalecimento das pernas e na melhoria do equilíbrio.

4. Zwift

5. Correr pelas escadas acima