5 documentários de Fórmula 1 para ver nas férias

Com a grande conquista de Max Verstappen ainda "quente", podes aproveitar estas férias natalícias para ficar no sofá a ver mais um pouco Fórmula 1 . Sim, a temporada de 2021 já terminou (e de que forma!). Mas preparámos para ti uma lista de documentários para saberes aquilo por que passam os pilotos, as equipas e tudo o que envolve um Grande Prémio. Então já sabes: prepara as pipocas e é só carregares no 'play'.

The History of the Pit Stop

A História da Pit Stop

1,82 segundos. É este o recorde mundial de pit stop mais rápido na Fórmula 1. Sabes a quem pertence? À Red Bull Racing . Apesar da preparação de um carro de F1 para a corrida ser agora tão célere, a verdade é que nem sempre foi assim. Embarca na história da pit stop e fica a saber todas as invenções e desenvolvimentos levados a cabo ao longo dos anos. Largos minutos tornaram-se em meros segundos... situação que veio mudar por completo o desenrolar das corridas.

Behind the Visor

Behind the Visor

A vida de um piloto de Fórmula 1 é invejada por muitos - conduzir os carros mais rápidos e visitar algumas das melhores cidades que o mundo tem para oferecer. Mas o que passa pela mente dos pilotos assim que colocam o capacete e baixam a viseira. É isso que ficamos a saber neste filme, à boleia de Pierre Gasly e Yuki Tsunoda , da Scuderia AlphaTauri .

Ground Effect

Ground Effect

Estávamos em 2015 e muito tinha mudado desde o último Grande Prémio do México, realizado no longínquo ano de 1992. A pista precisava de sofrer alterações, de forma a cumprir os requisitos da FIA. Era uma corrida contra o tempo, enquanto os adeptos antecipavam e ansiavam pelo regresso da F1 ao México. Grande Prémio este que, uns anos mais tarde, tem sido uma das joias da coroa de Max Verstappen - já venceu por três vezes, o piloto com mais vitórias lá a par de Jim Clark.

Open the Doors

Open The Doors

Tem um olhar privilegiado dos bastidores da Scuderia AlphaTauri com a equipa a abrir as portas às câmaras, enquanto se preparava para a estreia de 2020 em corridas no Red Bull Ring.

Road to 55

Road to 55

Experiencia a temporada de 2014 da Fórmula 1 com Carlos Sainz e passa por tudo aquilo que o piloto sentiu na caminhada para se tornar um competidor de topo. Fica a conhecer a equipa por detrás do seu sucesso, assim como os altos e baixos pelos quais teve de passar num ano intenso.