A app Wings for Life World Run pode ser o que estás à procura

Como sempre, esta corrida solidária global beneficiará as pesquisas sobre lesões na espinal medula. E com um plano de treino totalmente atualizado, a aplicação

1. Faz-te mexer

© Christian Pondella for Wings for Life World Run

2. Todos podem participar (e todos vão terminar)!

3. Tu defines os teus próprios objetivos

© Romina Amato for Wings for Life World Run

4. Podes correr em qualquer lugar, com qualquer pessoa

Uma pesquisa do RunRepeat.com revela que 72% dos membros de ginásio veem a corrida como a melhor maneira de atingir objetivos de condicionamento físico em 2021. E correr é o objetivo da app. Então sai, carrega no botão Iniciar e começa a correr. Podes correr sozinho, convidar amigos e até formar equipas ou lançar desafios.

É motivador correr em grupo ou com um parceiro de treino, e esse é o tipo de sensação que a aplicação proporciona - é uma voz encorajadora no meu ouvido

5. A app é o teu treinador pessoal

Se estás por conta própria, é ótimo saberes que as frases que vais ouvir no dia da corrida (parabéns, quando ultrapassares marcos de distância, incentivo para seguires em frente, atualizações sobre o Catcher Car, até mesmo os aplausos da multidão) também estão incluídos no modo de treino da aplicação. O diretor desportivo da Wings for Life World Run, Colin Jackson, três vezes campeão mundial em obstáculos, diz: “É motivacional correr em grupo ou com um parceiro de treino, e esse é o tipo de sentimento que a aplicação oferece - é uma voz encorajadora aos meus ouvidos."

© Romina Amato for Wings for Life World Run

6. Estás a correr até ao dia da corrida