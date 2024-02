É possível um drone competir contra o Max Verstappen?

Usar os óculos de visão do drone é talvez um pouco mais difícil do que ver a pista a partir de um carro, apesar da visão aérea. O Max consegue ver a estrada com exatidão; consegue ver a marca dos 150 e dos 100 metros e travar com precisão. Eu tenho a minha visão de cima, a observá-lo, por isso tenho de me concentrar totalmente no carro. Não sei qual será o ponto de travagem dele, por isso tenho de estar sempre a reagir ao que o carro está a fazer.