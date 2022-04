O DTM está aí à porta! É já entre 29 de abril e 1 de maio que o campeonato de automobilismo arranca e logo em Portugal, mais precisamente em Portimão. Apenas uma semana depois de ter acolhido o GP de Portugal de MotoGP, o Autódromo Internacional do Algarve vai ser palco da primeira etapa da temporada de 2022 do DTM. Queres ainda mais ingredientes para tornar esta prova imperdível? Pois bem, a lenda Sébastien Loeb (nove vezes campeão mundial de rally) vai participar na corrida portuguesa. É a estreia do piloto francês no DTM, num ano em que já participou no Rally Dakar e também já conquistou a etapa de Monte-Carlo do WRC .

Ainda não estás totalmente familizarizado com o DTM? Nós ajudamos! É um dos melhores campeonatos do automobilismo mundial. Esta vai ser a 36ª temporada do Deutsche Tourenwagen Masters , ou Campeonato Alemão de Turismo. Esta é uma competição historicamente bastante disputada e aqui podes ficar a saber os motivos pelos quais não podes perder nenhuma etapa neste ano.

Felipe Fraga

Felipe Fraga na pré-temporada em Hockenheim, Alemanha © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

Felipe Fraga vai ser o porta-estandarte da língua portuguesa no DTM e chegou com estatuto importante. O mais jovem campeão da Stock Car vai defender as cores da Red Bull AF Corse , a guiar um Ferrari 488 GT3 EVO. No ano passado, a equipa foi vice-campeã com Liam Lawson e ficou em sexto com Alexander Albon.

Fraga é um dos dos mais talentosos e vencedores pilotos brasileiros da sua geração. Campeão da Stock Car em 2016, quando tinha apenas 21 anos, aventurou-se de seguida no Mundial de 'Endurance' (WEC), V8 Supercars Australiano e IMSA. Já neste ano ganhou as 24 Horas de Daytona, uma das mais icónicas corridas do mundo. O DTM era um sonho antigo, no qual Felipe já falava há algum tempo.

Felipe Fraga © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool Estou muito, muito feliz com esta oportunidade. É a maior que já tive na carreira Felipe Fraga

Grandes marcas

Um dos maiores charmes do DTM, e uma das razões da popularidade do campeonato, é o desfile de grandes marcas envolvidas. Além da Ferrari, já citada, o que se vê nas pistas são construtores admirados e de longa história no automobilismo: Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes e Porsche também têm as suas equipas por lá. Com isto, as rivalidades podem ser ainda mais calorosas do que em categorias como a Fórmula 1.

'Grid' forte

Sébastien Loeb © Geoffrey Meuli / Red Bull Content Pool

Felipe Fraga não é o único nome a causar furor no DTM. O 'grid' é repleto de pilotos importantes. Há René Rast - tricampeão do próprio DTM -, Laurens Vanthoor - campeão mundial de GT -, Marco Wittmann - também bicampeão do DTM -, Nick Cassidy - da Fórmula E -, e pilotos promissores como Lucas Auer e David Schumacher, filho de Ralf e sobrinho do heptacampeão de F1 Michael.

Queres mais? Então presta atenção: vais podes ver Sébastien Loeb, a maior lenda do rally mundial, a competir na primeira prova do campeonato, em Portugal, na vaga de Cassidy, que tem compromissos com a Fórmula E no Mónaco, exatamente no fim de semana de estreia do DTM. O francês vai ser o colega de Fraga no arranque da temporada.

Pistas icónicas

Felipe Fraga no Red Bull Ring, Áustria © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

Marcas enormes, pilotos talentosos, carros de GT velozes. Não podiam faltar ótimas pistas, certo? Além de Portimão, o DTM vai correr também em circuitos como o Red Bull Ring (Áustria), Spa-Francorchamps (Bélgica), Imola (Itália), e Hockenheim e Nürburgring - ambos na Alemanha. Todas as pistas recebem ou já receberam corridas de F1. Podes ver abaixo o calendário completo e prepara-te para uma época incrível de DTM.

DATA LOCAL PAÍS 29/04 – 01/05 Portimão Portugal 20/05 – 22/05 Lausitzring Alemanha 17/06 – 19/06 Imola San Marino 01/07 – 03/07 Norisring Alemanha 26/08 – 28/08 Nürburgring Alemanha 09/09 – 11/09 Spa-Francorchamps Bélgica 23/09 – 25/09 Red Bull Ring Áustria 07/10 – 09/10 Hockenheim Alemanha

