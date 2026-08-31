O que esperar do The Grounds: um modo de jogo totalmente novo no EA FC 27

Com o lançamento do EA FC 27 marcado para 25 de setembro de 2026, uma novidade que já está a gerar bastante debate é o The Grounds. A EA Sports descreve-o como um espaço social de futebol onde até 100 jogadores podem explorar um mundo aberto em conjunto.

Pensa nisto como uma cidade do futebol, dividida em três distritos inspirados na Inglaterra, França e Argentina. Os jogadores podem circular livremente, interagir uns com os outros e entrar em jogos espalhados por toda a cidade. Em vez de simplesmente selecionares um jogo num menu, o The Grounds foi concebido para fazer com que o futebol pareça uma experiência partilhada e social.

01 Que modos de jogo estão disponíveis no The Grounds

A variedade de jogos disponíveis vai desde o 1 contra 1, 2 contra 2 e 3 contra 3 até ao conhecido formato Rush (5 contra 5). Há também minijogos e variações para além do futebol clássico, incluindo o footbasketball e outros formatos.

O modo Rush é uma boa desculpa para te juntares com uns amigos © Jake Turney/Red Bull Content Pool

Se não estiveres a jogar, podes assistir aos jogos em curso à margem do campo. Serás orientado por mentores como a superestrela francesa Kylian Mbappé, a craque inglesa Chloe Kelly e o avançado italiano Paulo Dybala.

Alex Hunter, a personagem principal de The Journey, o modo de carreira com história que esteve presente do FIFA 17 ao FIFA 19, surge como outro dos mentores. No entanto, ainda não é claro se isto dará origem a uma verdadeira história ou apenas a uma série de desafios independentes.

02 O The Grounds estará relacionado com o modo Clubs?

O The Grounds está intimamente ligado ao Clubs, oferecendo aos jogadores um acesso direto à experiência familiar de 11 contra 11. Dirige-te ao clube e podes entrar logo num jogo com a tua equipa.

Há também uma nova reviravolta nos jogos 11 contra 11 no EA FC 27. Os eventos ao vivo podem agora surgir em jogos normais, expandindo uma funcionalidade que antes era exclusiva do modo Rush.

Em que plataformas podes jogar o The Grounds? Na PS5, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch 2, as plataformas mais antigas não são suportadas.

O ex-jogador do Leipzig, Josko Gvardiol © EA Sports

03 Arquétipos e novas opções de personalização

O sistema de arquétipos do EA FC 26 regressa e foi expandido. As novidades incluem os boosts, melhorias temporárias de habilidades que duram algumas partidas e podem também incluir estilos de jogo que normalmente não estão disponíveis para o respetivo arquétipo.

Existem também as "mestrias". Isto permite-te subir diferentes arquétipos até um determinado nível para desbloquear bónus para a tua personagem principal. Todos os arquétipos estão disponíveis desde o início, e reiniciar os atributos não tem qualquer custo.

Quanto mais fãs um clube ganhar no The Grounds, mais visível isso se torna no mundo aberto. Isto significa que até vais começar a ver NPCs (personagens não jogáveis) a usar o equipamento do clube. As equipas que jogarem com o plantel completo também usarão as cores do clube no The Grounds.

04 Até onde irá a monetização?

O Angry Ginge no lançamento do EA FC 26 © Mark Roe/Red Bull Content Pool

O The Grounds é claramente inspirado no modo MyCAREER da série NBA 2K. Esse modo tem sido alvo de críticas ao longo dos anos devido ao seu uso extensivo da monetização, o que torna a forma como a EA Sports lida com o The Grounds um tema de discussão óbvio.

Os jogadores já podem comprar itens cosméticos, como roupa urbana e emotes, no The Grounds usando a moeda do jogo. À primeira vista, esta é uma abordagem razoável, já que os jogadores podem escolher se querem ou não gastar a sua moeda em itens cosméticos.

A grande questão é se a EA Sports acabará por introduzir compras com dinheiro real. Se a monetização se mantiver limitada a itens cosméticos, é improvável que cause grande preocupação. A situação mudaria se os jogadores pudessem gastar dinheiro real em impulsos temporários ou outras vantagens que afetem diretamente a jogabilidade. Isso introduziria um elemento de pagar para ganhar, algo que poderia comprometer o que o The Grounds promete atualmente.

A EA Sports ainda não anunciou tal sistema, por isso, continua a ser uma possibilidade e não uma funcionalidade confirmada. No entanto, o NBA 2K mostra como um modo social de mundo aberto pode rapidamente tornar-se fortemente centrado nas compras no jogo.

05 Grandes expectativas e questões por responder

O The Grounds é uma adição ambiciosa ao EA FC 27, e funcionalidades semelhantes já demonstraram o seu potencial noutros jogos. Para os jogadores que sentem que o Clubs tem sido negligenciado há anos, isto pode representar um passo em frente significativo.

O verdadeiro teste virá depois do lançamento. Será que a EA Sports vai continuar a apoiar o modo com atualizações regulares e conteúdos novos, ou será que o seu potencial vai ficar praticamente por explorar? Não vamos ter de esperar muito para descobrir. O EA FC 27 lança-se a 25 de setembro de 2026, com o Acesso Antecipado a começar uma semana antes, a 18 de setembro.

Podes ter uma ideia do que o The Grounds vai incluir no vídeo abaixo:

Sobre o autor Quem é o Aykut Özbey? O Aykut é um criador de conteúdos e a cara por trás do 30-minute kickabout. É editor há muitos anos e já trabalhou como especialista para a FIFA/EA FC, tanto à frente como nos bastidores das câmaras de televisão.