EA FC 27 Ultimate Team: Todas as novas funcionalidades reveladas

Desde o trailer oficial de revelação da EA Sports, no final de julho, ficou claro que o EA FC 27 vai introduzir um modo completamente novo chamado The Grounds . Mas essa não é a única grande mudança a chegar ao jogo, já que o Football Ultimate Team (FUT) está prestes a receber a sua maior atualização dos últimos anos. Aqui está tudo o que precisas de saber sobre as novas funcionalidades que chegam ao FUT no EA FC 27.

01 Galeria FUT: Conjuntos, recompensas e fichas

A Galeria FUT é uma das maiores novidades do modo Ultimate Team do EA FC 27, oferecendo aos jogadores um arquivo permanente para os itens de jogadores que colecionaram ao longo da sua jornada no FUT. Em vez de perderes o registo dos itens quando estes saem do teu clube, a Galeria foi concebida para preservar a tua coleção e organizá-la em conjuntos com base em nações, ligas, clubes e campanhas.

Completar conjuntos e construir a tua Galeria está ligado à progressão, com recompensas que incluem equipamentos, emblemas e acesso a itens do novo Hall of FUT, um novo tipo de item que celebra os jogadores que se tornaram figuras icónicas na história do Ultimate Team.

A Galeria mostra todos os itens de jogador que já passaram pelo teu clube © EA Sports

Na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2, a Galeria ganha também uma apresentação mais imersiva através do Gallery Hub. Em vez de simplesmente navegar num menu convencional, os jogadores podem explorar a sua coleção num ambiente tridimensional, conferindo ao novo sistema de colecionismo do FUT uma sensação mais visual e interativa.

Será que a Galeria do FUT vai ser um sucesso?

Esta é uma funcionalidade com enorme potencial a longo prazo. Quem investiu bastante no FUT nas versões anteriores do jogo vai finalmente ver um resultado tangível que vai além do seu plantel atual.

02 Evoluções do FUT: Pathways e antevisão

As Evoluções vão receber duas melhorias significativas no EA FC 27, dando aos jogadores mais controlo sobre a forma como desenvolvem as suas cartas. A primeira é o «Pathways», que introduz percursos de melhoria ramificados para determinadas Evoluções. Agora podes escolher entre diferentes melhorias, como melhorar o drible de um jogador e adicionar o Estilo de Jogo Técnico, ou aumentar a perceção defensiva e adicionar o Jockey.

A segunda novidade é a Antevisão da Cadeia de Evoluções, concebida para facilitar o planeamento das tuas Evoluções. Antes de te comprometeres com uma Evolução, agora podes olhar para além da melhoria imediata e ver antecipadamente quais as Evoluções potenciais que poderão ficar disponíveis mais tarde. Isso significa que podes avaliar um percurso de desenvolvimento a longo prazo para um jogador antes de gastares a tua vaga de Evolução, em vez de descobrires mais tarde que uma melhoria levou a tua carta numa direção que não querias.

Evolutions are set to become even more exciting in EA FC 27 © EA Sports

Por que é que a atualização das Evoluções é importante

O «Pathways» é a funcionalidade que pode finalmente tornar as Evoluções mais interessantes. Até agora, as Evoluções pareciam muitas vezes um caminho pré-determinado. A pré-visualização das cadeias de Evolução é exatamente o que a comunidade tem vindo a pedir há anos e que, até agora, só estava acessível através de plataformas de terceiros.

03 Funções e Percepção Espacial no Ataque

Todas as cartas especiais no EA FC 27 vão receber automaticamente a função «Role++» em todas as posições dentro das suas funções principal e secundária, o que promete significativamente mais liberdade tática. A isto junta-se a «Percepção Espacial no Ataque», concebida para tornar os jogadores controlados pela IA mais conscientes do espaço à sua volta.

Em vez de fazerem corridas previsíveis ou se deslocarem para áreas sobrelotadas, os atacantes podem agora fazer corridas mais inteligentes com base no desenrolar da jogada, no espaço disponível, no posicionamento defensivo e na linha de fora de jogo. Novas corridas curvas ativadas e corridas do tipo «passar e seguir» também dão aos jogadores um maior controlo sobre os movimentos sem a bola.

Uma oferta mais dinâmica

As alterações às Funções podem estar entre as novidades mais significativas do FUT 27, já que resolvem uma das maiores frustrações dos últimos anos: as cartas que não podiam ser colocadas na posição desejada. A par disso, a «Consciência Espacial no Ataque» vai trazer mais criatividade ao jogo ofensivo, já que os movimentos devem ficar muito mais variados.

O ex-jogador do Leipzig, Josko Gvardiol © EA Sports

04 Equilíbrio de itens: alteração da curva de poder do FUT

A EA Sports diz que quer reduzir significativamente a diferença entre as cartas base e as cartas sazonais mais fortes, em comparação com o EA FC 26 . Como parte dessa abordagem, o número máximo de PlayStyle+ num único item vai passar de cinco para três, enquanto a escala das melhorias de atributos ao longo da época também será reduzida.

A EA também vai reduzir o número de semanas com um «Campaign Squad» em cerca de cinco ao longo do ano. Esses períodos continuarão a incluir outros conteúdos do serviço ao vivo, mas sem um novo «Campaign Squad», dando às grandes campanhas e aos seus itens em destaque mais oportunidades de se destacarem.

Analisar o problema da inflação das cartas

Um dos principais problemas no EA FC 26 era que quem fizesse uma pequena pausa em dezembro não tinha praticamente nenhuma hipótese contra jogadores com cartas de fevereiro. Por isso, menos semanas de campanha e uma diferença menor entre as cartas básicas e as de topo parecem ser um passo na direção certa.

05 Outras alterações significativas no Ultimate Team

Holographic cards are premium variants of existing special cards © EA Sports

Aqui tens uma visão geral concisa das outras grandes mudanças que vão ser introduzidas no Ultimate Team no EA FC 27.

Funcionalidade Explicação Squad Building Challenges (SBCs) Mais Lineares Em vez de gerir química de equipa ou cumprir ratings de equipa rígidos, os jogadores preenchem uma barra de progresso usando itens de clube elegíveis com objetivo de alcançar uma determinada pontuação Itens Holográficos Todas as cartas especiais recebem uma versão holográfica, que é mais rara de aparecer em packs e tem um visual distinto Eventos Single Player Pela primeira vez, o modo será expandido para incluir desafios temáticos offline Recompensas de fim de jogo Moedas de Jogo e Season Points (SP) são ganhos imediatamente após o fim de um jogo, em modos seleccionados Tokens de Evento Os jogadores que progridem em campanhas podem escolher recompensas específicas de uma loja de tokens específica, ao invés de receber exclusivamente pack drops aleatórios

Vê o vídeo abaixo para saberes mais sobre o que esperar do Ultimate Team no EA FC 27:

Sobre o autor Quem é o Aykut Özbey? O Aykut é um criador de conteúdos e a cara por trás do 30minkicken. É editor há muitos anos e já trabalhou como especialista em FIFA/EA FC, tanto à frente como nos bastidores das câmaras de televisão.