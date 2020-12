Em Foco: Cíntia

Cíntia cresceu na Apelação, em Loures, e mudou-se para Londres aos 14 anos, por onde ainda está até hoje. As primeiras referências que lhe apareceram foram através do pai: "ele metia-me constantemente a ouvir Tupac , Notorious B.I.G. e outros clássicos dos anos 90 e daí já tinha um estilo de música favorito”. Foi ainda durante a sua vida em Lisboa que se moveu a experimentar fazer música. “Conheci pessoas que faziam música, que tinham estúdio de gravação e que, diariamente, também brincavam na zona a fazer freestyles”, conta-nos sobre o percurso típico do começo de um MC.

O rap terá estado na sua génese, ouve-se nas canções e na sua linguagem, no entanto, os instrumentais desviam-se da estética hip hop. Mesclam-se beats simples com ritmos de dança, o kuduro e a kizomba como eixo das ideias. É o caso do tema de estreia, “Grana”, “African Queen” e “Shooters”, o mais recente single que acompanhou o lançamento do EP Gyals and Gyals.

"[Inspira-me] o meu meio, o meu mundo, as pessoas com que estou regularmente, as festas e as mulheres (...)"

