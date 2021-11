Em modo voo: Tom Pagès fez o impossível

Uma aventura de dois anos, conduziu Pagès ao redor do mundo. Do Golfo da Arábia ao Oceano Índico, da ponte mais alta do mundo ao topo dos penhascos vertiginosos de Avoriaz, nos Alpes franceses - o atleta trabalhou com algumas das verdadeiras lendas do BASE jumping.

Um dos melhores pilotos de FMX do mundo, Pagès fez trilhos para Avoriaz, a estação de ski localizada no coração de Portes du Soleil, nos Alpes franceses, que fica no topo de um enorme penhasco. Lá, tentou - e finalmente conseguiu - executar um truque de FMX inimaginavelmente difícil e perigoso, que até o campeão mundial do Red Bull X-Fighters chama de "o projeto de uma vida".

"A ideia foi concebida no verão de 2019 ainda com a ajuda de Vince Reffet, o lendário Jetman e Soul Flyer. Foi uma ideia louca", diz Pagès. "Sabíamos que o salto bike-BASE já havia sido feito, mas ninguém o havia feito durante as manobras, então esse foi o ponto de partida."

“No início do projeto, eu tinha feito cerca de 200 saltos paraquedas, mas o Vince queria que eu tivesse pelo menos 300 no meu currículo antes sequer de tentar o BASE jumping,” continua Pagès. “Então, no início de 2020, voei para o Dubai para me juntar aos Soul Flyers no seu campo de treino Jetman. Dessa forma, eu poderia fazer os saltos com o Vince ao meu lado para treinar.

Tom Pagès poses at the foot of a seven-metre ramp high on a cliff face

Shooting star: Tom Pagès flies across the sky during Flight Mode

“Comecei a treinar com Bras Noir - Aurélien Chatard - que é um dos pioneiros do BASE jumping na França. Salta frequentemente com o Fred, que também estava presente para orientar o meu treino geral. Conduziram-me nas etapas seguintes da minha aprendizagem enquanto fazia BASE jumping dos vãos da ponte mais alta do mundo, o viaduto Millau, no sul de França."

“Ainda existiam alguns obstáculos no caminho. Em primeiro lugar, tínhamos apenas 130m de penhasco para a descida, não 150m como havíamos planeado originalmente, e a aterragem ia ser muito técnica. Também precisávamos de uma rampa enorme: tinha que ser muito alta para eu ter mais tempo e segurança no ar. Normalmente, trabalhamos mais com rampas de três metros de altura, mas aqui precisávamos de uma rampa de sete metros, então havia muita logística para decidir se íamos trazê-la."

