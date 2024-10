⁠Como tem sido a vida desde a participação no Red Bull Basement? Sentem que a experiência mudou a vossa visão sobre o empreendedorismo?

Sim, deu-nos um enquadramento mais realista sobre o tema. A nossa experiência até agora no mercado de trabalho tem sido a procura por uma posição onde se possam ganhar as skills necessárias para iniciar o nosso próprio projeto.

O que mais aprenderam sobre vocês mesmos ao participarem numa competição como esta?

Que conseguimos alcançar mais do que aquilo que achamos.

De que forma a experiência influenciou os vossos planos de futuro, tanto a nível pessoal como profissional?

Sebastião: tem mudado muito a forma como vejo as coisas, especialmente no mundo do trabalho. Pela experiência que tive deu para perceber que existe mais para além do tradicional e é um pouco nessa direção que quero rumar a curto/médio prazo. O empreender faz parte dos meus planos futuros e é o pretendo fazer.

Diogo: ⁠motivou-me a criar mais projetos; a realizar coisas novas; tentar mudar para melhor o mundo à minha volta. Quer a nível profissional, como pessoal. Olho para tudo de uma forma mais clara e serena.

Há alguma competência ou conhecimento que adquiriram durante o Red Bull Basement que agora aplicam no dia-a-dia?

A comunicação e discurso em público são duas skills que aplicamos diariamente. Especialmente no mundo do trabalho.

A participação teve algum impacto nas vossas redes de contactos? Tiveram oportunidade de conhecer pessoas que se tornaram influentes na vossa vida profissional?

Sim, e algumas delas fizeram parte do nosso percurso na experiência do Red Bull Basement. Temos mantido algum contacto com os participantes e é uma boa forma de fazer networking. O Diogo por exemplo, já esteve em contacto com um dos membros do Red Bull Basement na Suíça e cá em Portugal já nos encontramos com um dos membros para discutir ideias e planos futuros.

Sentem que a experiência no Red Bull Basement vos abriu novas oportunidades? Se sim, algum exemplo?

Sim, até agora no mercado de trabalho foi valorizado.

A atual função profissional do Diogo está indiretamente ligada com o projeto na Red Bull. Acredito que, em parte, ele foi recrutado por isso. No meu caso também teve algum impacto, pois é uma empresa de tech.

Que conselhos dariam a outros jovens que estejam a pensar em participar em iniciativas como o Red Bull Basement?

Participem e não tenham medo que arriscar porque só assim é que alcançamos o que queremos. As ideias, por mais fora da caixa que possam parecer, têm quase sempre algum valor, seja pela forma com que se planeiam inicialmente, seja mais tarde, com a evolução do projeto.

Diogo e Sebastião durante o Red Bull Basement 2021 © Hugo Silva

Como ficou o vosso projeto? Avançou?

Infelizmente não. Chegámos à conclusão que não fazia sentido tendo em conta o investimento.

Sentem que a participação mudou a forma como abordam novos desafios ou projetos?

Sim, esta participação ensinou-nos que só arriscando é que se conseguem resultados diferentes. Diria que nos ensinou a lidarmos melhor com o risco e a acreditarmos nas nossas próprias decisões.

⁠Agora que tiveram esta experiência, quais são as vossas prioridades para o futuro?

Sebastião: Neste momento emigrar para a Austrália e arriscar e iniciar um projeto próprio na área digital e de marketing(ainda é algo por explorar). Emigrar na procura de melhores condições de vida e atuar num mercado maior e com mais oportunidades, são as minhas prioridades neste momento. Para além disso, participar no Red Bull Basement fez-me perceber que o mundo é muito mais do que o sítio onde crescemos e percebi que o empreendedorismo é algo em que me quero focar.

Diogo: Participar no Red Bull Basement fez-me perceber o que realmente gosto de fazer, pessoal e profissionalmente. Alavancar o progresso, é o que este tipo de projetos origina. É isso que eu pretendo fazer para o resto da vida.

