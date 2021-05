O formato combinado que está a mudar a escalada

Muito resumidamente, trata-se de escalar três diferentes paredes artificiais em indoor. A maioria dos escaladores profissionais normalmente especializa-se em apenas uma das três sub-categorias: dificuldade (lead), velocidade (speed) ou boulder. Com a popularidade do desporto em crescendo nos últimos anos, um novo formato de triatlo obrigou alguns escaladores, mesmo que apenas num par de anos, a tornar-se mestres em disciplinas que nunca sequer tinham experimentado, muito menos competido em.

Muito resumidamente, trata-se de escalar três diferentes paredes artificiais em indoor. A maioria dos escaladores profissionais normalmente especializa-se em apenas uma das três sub-categorias: dificuldade (lead), velocidade (speed) ou boulder. Com a popularidade do desporto em crescendo nos últimos anos, um novo formato de triatlo obrigou alguns escaladores, mesmo que apenas num par de anos, a tornar-se mestres em disciplinas que nunca sequer tinham experimentado, muito menos competido em.

Muito resumidamente, trata-se de escalar três diferentes paredes artificiais em indoor. A maioria dos escaladores profissionais normalmente especializa-se em apenas uma das três sub-categorias: dificuldade (lead), velocidade (speed) ou boulder. Com a popularidade do desporto em crescendo nos últimos anos, um novo formato de triatlo obrigou alguns escaladores, mesmo que apenas num par de anos, a tornar-se mestres em disciplinas que nunca sequer tinham experimentado, muito menos competido em.

Escalada enquanto desporto (e distinta de montanhismo) tem vindo a ganhar ímpeto desde as suas raízes, na Europa de finais do século XIX. Crê-se que Schurman Rock, em Camp Long, Seattle, que data de 1939, foi a primeira parede de escalada construída para o efeito. No entanto, a primeira parede artificial moderna indoor como hoje as conhecemos foi erguida num corredor da Universidade de Leeds, Reino Unido, em 1964.

Escalada enquanto desporto (e distinta de montanhismo) tem vindo a ganhar ímpeto desde as suas raízes, na Europa de finais do século XIX. Crê-se que Schurman Rock, em Camp Long, Seattle, que data de 1939, foi a primeira parede de escalada construída para o efeito. No entanto, a primeira parede artificial moderna indoor como hoje as conhecemos foi erguida num corredor da Universidade de Leeds, Reino Unido, em 1964.

Escalada enquanto desporto (e distinta de montanhismo) tem vindo a ganhar ímpeto desde as suas raízes, na Europa de finais do século XIX. Crê-se que Schurman Rock, em Camp Long, Seattle, que data de 1939, foi a primeira parede de escalada construída para o efeito. No entanto, a primeira parede artificial moderna indoor como hoje as conhecemos foi erguida num corredor da Universidade de Leeds, Reino Unido, em 1964.

O desporto começou a aumentar em popularidade nos anos 80, com um proliferar de ginásios de escalada e competições de alto nível um pouco por todo o mundo. Os primeiros Campeonatos do Mundo realizaram-se em Frankfurt, Alemanha, em 1991 e o primeiro órgão dirigente, o Concelho Internacional de Escalada de Competição, formou-se em 1997. Anos mais tarde, em 2007, foi substituído pela Federação Internacional de Escalada Desportiva (IFSC).

O desporto começou a aumentar em popularidade nos anos 80, com um proliferar de ginásios de escalada e competições de alto nível um pouco por todo o mundo. Os primeiros Campeonatos do Mundo realizaram-se em Frankfurt, Alemanha, em 1991 e o primeiro órgão dirigente, o Concelho Internacional de Escalada de Competição, formou-se em 1997. Anos mais tarde, em 2007, foi substituído pela Federação Internacional de Escalada Desportiva (IFSC).

O desporto começou a aumentar em popularidade nos anos 80, com um proliferar de ginásios de escalada e competições de alto nível um pouco por todo o mundo. Os primeiros Campeonatos do Mundo realizaram-se em Frankfurt, Alemanha, em 1991 e o primeiro órgão dirigente, o Concelho Internacional de Escalada de Competição, formou-se em 1997. Anos mais tarde, em 2007, foi substituído pela Federação Internacional de Escalada Desportiva (IFSC).

Bouldering acontece numa parede de cerca de quatro metros de altura. Escalas sem cordas, mas com colchões por baixo dos atletas para os quais possam saltar, caso surja a necessidade. Há um conjunto de problemas (rotas) e os atletas têm quatro minutos para completar cada problema. O objetivo é tentar escalar o maior número de problemas no menor número de tentativas. Normalmente, há dois ou três crux (as zonas mais desafiantes da parede) para atravessar.

Bouldering acontece numa parede de cerca de quatro metros de altura. Escalas sem cordas, mas com colchões por baixo dos atletas para os quais possam saltar, caso surja a necessidade. Há um conjunto de problemas (rotas) e os atletas têm quatro minutos para completar cada problema. O objetivo é tentar escalar o maior número de problemas no menor número de tentativas. Normalmente, há dois ou três crux (as zonas mais desafiantes da parede) para atravessar.

Bouldering acontece numa parede de cerca de quatro metros de altura. Escalas sem cordas, mas com colchões por baixo dos atletas para os quais possam saltar, caso surja a necessidade. Há um conjunto de problemas (rotas) e os atletas têm quatro minutos para completar cada problema. O objetivo é tentar escalar o maior número de problemas no menor número de tentativas. Normalmente, há dois ou três crux (as zonas mais desafiantes da parede) para atravessar.

Na escalada de velocidade, o principal objetivo é escalar uma parede padrão de 15m no tempo mais rápido possível. Dois competidores enfrentam-se numa corrida até ao topo. Como a rota é sempre a mesma, este elemento da competição pode ser praticado com antecedência.

Na escalada de velocidade, o principal objetivo é escalar uma parede padrão de 15m no tempo mais rápido possível. Dois competidores enfrentam-se numa corrida até ao topo. Como a rota é sempre a mesma, este elemento da competição pode ser praticado com antecedência.

Na escalada de velocidade, o principal objetivo é escalar uma parede padrão de 15m no tempo mais rápido possível. Dois competidores enfrentam-se numa corrida até ao topo. Como a rota é sempre a mesma, este elemento da competição pode ser praticado com antecedência.

Na escalada de dificuldade, o objetivo de um atleta é escalar o mais alto que conseguir na parede de 15m dentro de um tempo limite de seis minutos. Se mais do que um competidor chegar ao topo, a pessoa que lá chegou mais rápido vence. Há parafusos na parede aos quais o escalador prende a sua corda à medida que vai subindo, o que serve como sistema de segurança. Com pelo menos sete metros de inclinação em cada rota, os atletas precisam de poder, resistência e capacidades técnicas para ter sucesso.

Na escalada de dificuldade, o objetivo de um atleta é escalar o mais alto que conseguir na parede de 15m dentro de um tempo limite de seis minutos. Se mais do que um competidor chegar ao topo, a pessoa que lá chegou mais rápido vence. Há parafusos na parede aos quais o escalador prende a sua corda à medida que vai subindo, o que serve como sistema de segurança. Com pelo menos sete metros de inclinação em cada rota, os atletas precisam de poder, resistência e capacidades técnicas para ter sucesso.

Na escalada de dificuldade, o objetivo de um atleta é escalar o mais alto que conseguir na parede de 15m dentro de um tempo limite de seis minutos. Se mais do que um competidor chegar ao topo, a pessoa que lá chegou mais rápido vence. Há parafusos na parede aos quais o escalador prende a sua corda à medida que vai subindo, o que serve como sistema de segurança. Com pelo menos sete metros de inclinação em cada rota, os atletas precisam de poder, resistência e capacidades técnicas para ter sucesso.