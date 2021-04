5 filmes e documentários de esports que não podes perder

Playing Fields é uma brilhante série documental que explora a 'scene' japonesa em busca do que faz do país um pilar da cultura dos videojogos. No primeiro episódio exploram-se os esports, em particular a 'scene' dos jogos de luta, com jogadores como

A série Unfold mergulha na vida das maiores estrelas de esports longe dos holofotes dos grandes palcos. No mais recente episódio, huNter- , da equipa de CS:GO da G2, abre o livro sobre as suas origens humildes na Bósnia e Herzegovina do pós-guerra e sobre como esse contexto fez dele o jogador que é hoje. De jogar no internet café dos pais a ser encorajado pelo primo Nikola 'NiKo' Kovač, huNter- mostra-te um pouco da sua vida e como aqueles que o rodeiam fazem dele o jogador que é hoje.

