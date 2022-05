Os exercícios à secretária que te tornarão num Às da bicicleta

Dás por ti preso/a à frente de um computador a maior parte da semana? Nada temas. Podes continuar a tua rotina de treinos. Como? Há uma série de exercícios diferentes que podes fazer enquanto estás sentado/a no escritório (ou em casa) que te ajudarão no ciclismo.

Dás por ti preso/a à frente de um computador a maior parte da semana? Nada temas. Podes continuar a tua rotina de treinos. Como? Há uma série de exercícios diferentes que podes fazer enquanto estás sentado/a no escritório (ou em casa) que te ajudarão no ciclismo.