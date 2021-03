Conheces, a Emma, ​​este manequim criado a partir dos dados do relatório “O Colega de Trabalho do Futuro” para demonstrar o quanto o nosso corpo sofre com as condições de trabalho no escritório? Costas e pescoço curvados, olhos vermelhos, membros inchados...A Emma é assustadora, e pode muito bem ser o arquétipo da funcionária de escritório nos próximos vinte anos, tanto trabalho numa empresa que nos sedentarizou.

Emma, ​​a tua futura colega de escritório © Fellow Brands

Mas, como não queremos que te pareçaas com esta criatura no futuro, pedimos à treinadora desportiva Julie Pujols-Benoit para dar alguns exercícios simples de fazer todos os dias no teu local de trabalho.

Movimenta-te antes e depois

Como o dia não começa no escritório, a treinadora incentiva o movimento antes e depois do dia de trabalho. “Pode ser sair numa estação de metro antes, usar mais as escadas, escolher uma bicicleta, estacionar um pouco mais longe se estiveres a conduzir”, explica. "Vai permitir que encontres energia para enfrentar bem o dia, mas também para ter um momento de descompressão entre casa e o teu local de trabalho, especialmente se tiveres tensões no escritório, para descomprimir e não ires para casa com isso na cabeça." Em suma, um bom momento para o corpo e mente.

Melhora a tua postura

“Quando estás sentado atrás do computador, tendes a curvar-te”, explica Julie. Para remediar este flagelo que atinge grande parte dos trabalhadores de escritório, nada melhor do que trocar a tua cadeira de escritório por uma Swiss Ball. “Ficamos muito bem sentados e isso naturalmente nos impulsiona a erguermo-nos, a crescermos”, garante. Sentado nesta bola ergonómica, os músculos das costas e do estômago vão lutar constantemente contra pequenos desequilíbrios e, portanto, vão-se tonificar naturalmente.

“Para ir ainda mais longe, existem também as t-shirts Percko que, por efeito mecânico, vão ajudar a recuperar”. As fibras destas camisas inteligentes vão se esticar automaticamente para te endireitares conforme a tua coluna gira. Nada mal, pois não?

Alguns exercícios para fazeres ao longo do dia

Fortalecer o abdómen para prevenir dores nas costas

“Exceto se tiveres alguma patologia, tens de saber que quando tens dores nas costas, muitas vezes é porque não tens abdominais suficientes”, explica a treinadora. Mais concretamente, se não tens abdómen, a tua barriga fica relaxada, tendes a arquear as costas e boa parte do teu peso vai ser libertado na região lombar, explica.

“O meu conselho, portanto, é adotar os cinco padrões de pilates”. No entanto, não há necessidade de fazeres aulas, porque estes pequenos exercícios podem ser feitos em qualquer lugar e a qualquer hora. Garante Julie: "Parece complicado, mas torna-se natural com o tempo."

Períneo contraído

Umbigo para dentro

Pélvis direita

Pescoço alongado

Ombros para baixo

Músculo nas nádegas

"Cada vez mais pessoas estão a desenvolver síndrome das nádegas moles que ocorre quando ficas sentado o dia todo e não fazes exercícios. Portanto, não tenhas medo de apertá-las enquanto estás de pé ou sentado. É bom fazer 50 contrações por dia."

Pensa em alongamentos

A cada hora, Julie Pujols-Benoit recomenda alongamentos. Mas como fazer da melhor maneira possível? "Em pé, com os pés afastados à largura da anca e as pernas direitas, curva o tronco em direção ao chão, dobra ou estica as pernas e desenrola a coluna."

Alguns exercícios para fazer entre o meio-dia e as duas

"Durante o intervalo, recomendo sempre reservar um tempo para comer e reservar 10 ou 15 minutos para fazer pequenos exercícios."

- agachamentos, que vão trabalhar os gémeos, coxas, nádegas e parte inferior das costas.

- flexões, que vão trabalhar o peito, ombros, bíceps e peitorais.

- abs, que vão trabalhar os músculos do estômago e o períneo.

“Em 10 minutos, tivemos um circuito fácil, completo e eficiente e além disso pode ser um momento divertido”, explica a treinadora.

Um círculo virtuoso