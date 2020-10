Expressões que deves saber se vais ver F1 pela primeira vez

Só no primeiro parágrafo já leste duas que, se não estiveres familiarizado com o mundo dos desportos motorizados, podem ser complicadas: boxes e paddock.

PARTICIPA NO RED BULL PIT STOP CHALLENGE E HABILITA-TE A GANHAR PRÉMIOS!

1.82s: é este o recorde do mundo de pit stop mais rápida, conquistado pela equipa da Red Bull Racing durante o Grande Prémio do Brasil de F1 de 2019. Num abrir e fechar de olhos, os mecânicos da equipa conseguem trocar quatro pneus e dizer ao carro 'pode seguir' a tempo de entrar à frente dos seus adversários.

Barba, cabelo e bigode

Caixa de areia

Chicane

Cotovelo

Drive-thru

DRS

Vais ouvir isto bastantes vezes. DRS é o 'Drag Reduction System', uma tecnologia que tem como objetivo reduzir o arrasto aerodinâmico através da abertura de um 'flap' na asa traseira do carro. Os pilotos só podem ativar o DRS a partir do momento em que este é disponibilizado pela direção de corrida e quando estão a 1 segundo do carro da frente, em zona DRS (indicada por placas como a que podes ver abaixo). A tecnologia de DRS é desativada em condições climatéricas adversas, como chuva ou neve.

Grip

Hans

É o acrónimo para “Head and Neck Support”, isto é, um suporte para cabeça e pescoço, que o piloto usa abaixo do capacete e que previne lesões cervicais e cerebrais. Foi um grande avanço na segurança dos desportos motorizados.

Levar para casa

Monolugar

Expressão usada para designar carros no estilo Fórmula 1, Indy etc.

Lock up